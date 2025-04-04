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Коммерческая недвижимость в Gemeinde Raabs an der Thaya, Австрия

1 объект найдено
4* Holiday hotel & Restaurant Liebnitzmühle **** в Gemeinde Raabs an der Thaya, Австрия
4* Holiday hotel & Restaurant Liebnitzmühle ****
Gemeinde Raabs an der Thaya, Австрия
Число комнат 39
Площадь 24 069 м²
The hotel is located directly on the Thaya River, surrounded by the hills and the untouched …
$2,90 млн
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