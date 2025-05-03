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Жильё в Мёдлинге, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Мёдлинг, Австрия
Дом 5 комнат
Мёдлинг, Австрия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому …
$1,60 млн
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