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Жильё в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Raggendorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Это одно из редких свойств вау, где отличная концепция дизайна соответствует традициям. Впеч…
€470,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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