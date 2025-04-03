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Жильё в Gemeinde Maria Enzersdorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Gemeinde Maria Enzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Gemeinde Maria Enzersdorf, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Мария Энцерсдорф - это пригород с очень развитой инфраструктурой. Вилла расположена в 25 мин…
$2,82 млн
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Параметры недвижимости в Gemeinde Maria Enzersdorf, Австрия

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