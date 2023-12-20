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Дома в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этот красивый семейный дом в 2285 Leopoldsdorf в Марчфельде в Нижней Австрии предлагает вам …
€599,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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