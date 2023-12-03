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Жильё в Gemeinde Leopoldsdorf, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Spalni в Gemeinde Leopoldsdorf, Австрия
Квартира 2 комнаты с Spalni
Gemeinde Leopoldsdorf, Австрия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 3
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€323,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Leopoldsdorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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