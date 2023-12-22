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Земельные участки в Gemeinde Korneuburg, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Площадь 931 м²
Этот красивый незастроенный участок под застройку расположен в прекрасном жилом районе недал…
€990,000
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