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Квартиры в Клостернойбург, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kritzendorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Kritzendorf, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этот привлекательный DG-Maisonette был отремонтирован в 2024 году с любовью к деталям. Он ра…
$659,499
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