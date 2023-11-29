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Квартиры в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 612 м²
€223,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 122 м²
€228,000
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Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 542 м²
€345,000
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Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 692 м²
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
€336,000
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Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 542 м²
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
€336,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€222,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
€255,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 122 м²
€228,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
€252,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 612 м²
€228,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€227,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 492 м²
€227,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 682 м²
€365,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 122 м²
€223,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
€239,000
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Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 582 м²
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
€344,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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