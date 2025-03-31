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Жильё в Габлиц, Австрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Габлиц, Австрия
Дом 5 комнат
Габлиц, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Добро пожаловать в свой новый дом в 3003 Габлиц, Нижняя Австрия - место, которое увлекает не…
$811,377
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Дом 8 комнат в Габлиц, Австрия
Дом 8 комнат
Габлиц, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот интересный дом, расположенный в красивом месте на Хауэрстайге с видом на Габлиц, состои…
$594,721
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Параметры недвижимости в Габлиц, Австрия

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