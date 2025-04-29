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Дома в Фельдкирхен-ин-Кернтен, Австрия

1 объект найдено
Дом в Фельдкирхен-ин-Кернтен, Австрия
Дом
Фельдкирхен-ин-Кернтен, Австрия
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Этот уникальный объект недвижимости в Каринтии сочетает в себе лучшее из двух миров: с одной…
$2,85 млн
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