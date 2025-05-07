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Виллы в Тульне, Австрия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Kierling, Австрия
Вилла 7 комнат
Kierling, Австрия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Kierling, Австрия
Вилла 4 комнаты
Kierling, Австрия
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная жизнь на Эльберге в Клостернойбурге Этот живописный участок на популярном Эльб…
$1,11 млн
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