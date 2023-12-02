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Квартиры в Санкт-Пёльтен, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 8 062 м²
€319,000
в месяц
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 292 822 м²
€2,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтен, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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