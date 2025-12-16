Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Австрия
  3. Нойленгбах
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Нойленгбахе, Австрия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Haag bei Neulengbach, Австрия
Квартира 2 комнаты
Haag bei Neulengbach, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 8 922 м²
В центре Нойленгбаха вы найдете это великое Абсолютно тихая квартира с большим потенциалом.…
$422,996
Квартира 3 комнаты в Haag bei Neulengbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Haag bei Neulengbach, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 682 м²
В центре Нойленгбаха вы найдете это великое Абсолютно тихая квартира с большим потенциалом.…
$375,996
