  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Швац
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Шваце, Австрия

1 объект найдено
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** в Maurach, Австрия
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Австрия
Площадь 1 664 м²
Количество этажей 5
Выдающийся 4**** бутик-отель в долине Ахензее недалеко от Маурача.Отель построен только в 20…
$13,51 млн
