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Квартиры в Bezirk Modling, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Perchtoldsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Perchtoldsdorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 2
Просторная 4-комнатная квартира с лоджией в тихом районе Перчтольдсдорфа Эта просторная и св…
$521,969
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Квартира 4 комнаты в Perchtoldsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Perchtoldsdorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Современная квартира в новом доме в Перхтольдсдорфе Квартира расположена на 1-м этаже дома …
$751,636
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Параметры недвижимости в Bezirk Modling, Австрия

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