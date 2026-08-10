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Дома в Bezirk Ganserndorf, Австрия

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Markgrafneusiedl, Австрия
Дом 6 комнат
Markgrafneusiedl, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
📍 Поселение Баумгартен, 2282 Markgrafneusiedl Поселок Баумгартен расположен в муниципальном …
$2,65 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Ganserndorf, Австрия

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