Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Bezirk Gaenserndorf

Жильё в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
3
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Hauskirchen, Австрия
Дом 3 комнаты
Hauskirchen, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 902 м²
€179,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
€499,999
Оставить заявку
Дом в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 52 м²
€209,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€599,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Droesing, Австрия
Дом 5 комнат
Droesing, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€129,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Отдельный дом на одну семью, построенный в 2018 году в кирпичном строительстве посреди семей…
€450,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Duernkrut, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Duernkrut, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Apostelgasse 17 - угол улицы Хайнбургер штрассе - образует начало тихой улицы с односторонни…
€149,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Raggendorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Это одно из редких свойств вау, где отличная концепция дизайна соответствует традициям. Впеч…
€470,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Bezirk Gaenserndorf

дома

Параметры недвижимости в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти