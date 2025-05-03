  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Инриал фор ю оод

Инриал фор ю оод

Болгария, Несебр
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
www.inreal4u.com/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Добро пожаловать в Inreal4u Ltd., ваш надежный партнер в мире недвижимости. Базируясь в Болгарии и Дубае, мы специализируемся на предоставлении исключительных решений для недвижимости с учетом ваших потребностей. Ищете ли вы дом мечты у моря или высокодоходные инвестиции в процветающий город, мы покроем вас.

Кто мы такие
Inreal4u Ltd. является профессиональным агентством недвижимости с большим опытом работы в:

Жилая недвижимость: Уютные апартаменты, роскошные виллы и дома с потрясающим видом.
Инвестиционные свойства: Возможности на динамичных рынках, таких как Дубай и прибрежные регионы Болгарии.
Коммерческая недвижимость: основные пространства для бизнеса и офисов.
Наша команда говорит на нескольких языках, включая английский, русский и болгарский, обеспечивая четкое общение для наших международных клиентов.

Почему стоит выбрать Inreal4u Ltd?
Глобальный охват: офисы и опыт в Болгарии и Дубае, двух самых привлекательных рынках недвижимости.
Местные знания: Глубокое понимание тенденций рынка, правовых процессов и лучших областей для инвестиций или жизни.
Эксклюзивные списки: прямой доступ к уникальным объектам недвижимости, от апартаментов на пляже в Болгарии до роскошных зданий в Дубае.
Подход полного сервиса: Мы оказываем комплексную поддержку, включая подбор недвижимости, юридическую помощь и финансовые консультации.
Наша миссия
В Inreal4u Ltd. наша миссия состоит в том, чтобы связать вас с идеальной недвижимостью, будь то мирное отступление на Черном море, роскошная вилла в Дубае или выгодная инвестиционная возможность. Мы стремимся сделать ваше путешествие по недвижимости плавным, прозрачным и успешным.

Садись в Touch
Покупаете ли вы, продаете или инвестируете, пусть Inreal4u Ltd. будет вашим надежным партнером. Вместе мы превратим ваши мечты о недвижимости в реальность.

Услуги

1. Жилая недвижимость

  • Покупка и продажа квартир, домов и вилл.
  • Помощь в выборе недвижимости в зависимости от ваших потребностей.
  • Специализируется на недвижимости с видом на море, курортных комплексах и городских резиденциях.

2. Коммерческая недвижимость

  • Офисы, торговые площади и деловые помещения.
  • Инвестиционные возможности с высоким арендным потенциалом.
  • Полная поддержка юридических и финансовых операций.

3. Недвижимость Инвестиционные услуги

  • Анализ рынка для определения лучших инвестиционных возможностей.
  • Помощь в приобретении недвижимости для аренды или перепродажи.
  • Консультирование по возврату инвестиций (ROI) и тенденциям рынка.

4. Юридическая и финансовая помощь

  • Полная поддержка с документацией и юридической проверкой.
  • Помощь в налаживании платежей и обработке контрактов.
  • Консультирование по местным законам и налогам для владельцев недвижимости.

5. Послепродажное обслуживание

  • Услуги по управлению и обслуживанию имущества.
  • Помощь с мебелью и дизайном интерьера.
  • Управление долгосрочной арендой и поиск арендаторов.

6. Пользовательские решения для международных покупателей

  • Многоязычная поддержка на английском, русском, болгарском и других языках.
  • Помощь в переезде и визовые услуги (если применимо).
  • Руководство для нерезидентов по вопросам собственности и местных правил.

7. Консультирование и оценка

  • Консультирование по недвижимости для частных лиц и предприятий.
  • Оценка недвижимости для покупки, продажи или аренды.
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Болгарии
inreal Баймухамедов
inreal Баймухамедов
24 объекта
Сайт и
Сайт и
3 объекта
Илья trembolev
Илья trembolev
46 объектов
Агентства рядом
Atikante Estates
Болгария, София
Жилая недвижимость 1
Мы - агентство по недвижимости нового поколения: мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества …
Оставить заявку
ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Болгария, Sofia City
Жилая недвижимость 317 Коммерческая недвижимость 6 Земельные участки 4
DREAM VISION BULGARIA Ltd. - компания, основанная в 2011 году, которая предлагает услуги в сфере недвижимости, в основном, в районе Софии. Наше агентство сделало ставку на узкий круг мотивированных и хорошо обученных брокеров с многолетним опытом. Мы построили нашу репутацию уважаемых профес…
Оставить заявку
Нива Ил
Болгария, Donchevo
Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого …
Оставить заявку
PRO Silver
CARE ESTATE BG
Болгария, Pomorie
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 2
Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години. Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване…
Оставить заявку
Дрийм Хоум
Болгария, Варна
Жилая недвижимость 588
Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли. Наши основные преимущества: Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация;…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти