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"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД

Болгария, Burgas
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2010
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
real-stroy.aqulas.me/
О застройщике

История инвестиционно-строительной компании  "Реалстрой" начинается с 2001 года. Мы строим и продаем жилые и туристические комплексы в курортных городах Болгарии. Наши объекты отвечают высоким требованиям качества строительства, комфорта и безопасности наших клиентов и их собственности.

Наша главная цель в том, чтобы наши клиенты были полностью удовлетворены сотрудничеством с нами. Мы стремимся следовать новым тенденциям в строительстве, работаем с лучшими поставщиками материалов и высококвалифицированными специалистами в архитектурной, строительной и финансовой сферах. Это дает нам возможность обеспечивать высокое качество наших объектов по самым выгодным ценам (по ценам застройщика).

Высокий профессионализм, уважение партнеров и безупречная репутация нашей компании дают Вам возможность реализовать свои мечты в приобретении не просто недвижимости в Болгарии, но и своего второго дома.

На данный момент успешно функционируют комплексы Elite I, Elite II, Elite III и Elite 4 в г. Солнечный берег,  в первой береговой линии курортного посёлка Равда «Элит Равда» и комплекс Elit на зимнем курорте Пампорово.

Построен и ждет новых владельцев комплекс Вияна (Община Несебр). 

Также стартует новый проект для круглогодичного проживания «Элит Несебр», без таксы обслуживания и в пяти минутах от береговой линии .

Комплексы построены таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ владельцев и транспортных средств. Внутри комплексов оборудованы зоны отдыха с бассейнами, ресторанами и детскими площадками. Комплексы имеют парковочные места или гаражи, магазины и студии для различных услуг.

Услуги

1. Прямые продажи от застройщика. Мы сами строим жилые комплексы и сами их продаем. Вы приобретаете апартаменты у нас без посреднических наценок и комиссий.

2. Мы сопровождаем Вас на всех этапах нашего сотрудничества, а также после приобретения апартаментов в наших комплексах. Мы помогаем Вам решать все возникающие вопросы, касающиеся адаптации и проживания в Болгарии: страхование, медицинское обслуживание, курсы болгарского языка, приобретение мебели для Ваших апартаментов, трансфер. В каждом из наших комплексов постоянно находится управляющий, всегда готовый к Вашим услугам.

3. Законность. Все наши объекты проходят полную юридическую проверку перед продажей. Все документы, подтверждающие это, находятся у наших юристов. Вы можете получить бесплатную консультацию при необходимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:26
(UTC+3:00, Europe/Sofia)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Новостройки
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Клубный дом Элит Несебр
Клубный дом Элит Несебр
Несебр, Болгария
от
$66,527
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 54–84 м²
2 объекта недвижимости 2
Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасного пляжа и в идеальном месте! Без платы за обслуживание!!! В доме пять этажей + один цокольный этаж. 20 квартир, 20 парковочных мест, 20 складов. В здании один подъезд и будет установлен один качествен…
Застройщик
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
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Михаил Белевич
Михаил Белевич
5 объектов
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