О застройщике

История инвестиционно-строительной компании "Реалстрой" начинается с 2001 года. Мы строим и продаем жилые и туристические комплексы в курортных городах Болгарии. Наши объекты отвечают высоким требованиям качества строительства, комфорта и безопасности наших клиентов и их собственности.

Наша главная цель в том, чтобы наши клиенты были полностью удовлетворены сотрудничеством с нами. Мы стремимся следовать новым тенденциям в строительстве, работаем с лучшими поставщиками материалов и высококвалифицированными специалистами в архитектурной, строительной и финансовой сферах. Это дает нам возможность обеспечивать высокое качество наших объектов по самым выгодным ценам (по ценам застройщика).

Высокий профессионализм, уважение партнеров и безупречная репутация нашей компании дают Вам возможность реализовать свои мечты в приобретении не просто недвижимости в Болгарии, но и своего второго дома.

На данный момент успешно функционируют комплексы Elite I, Elite II, Elite III и Elite 4 в г. Солнечный берег, в первой береговой линии курортного посёлка Равда «Элит Равда» и комплекс Elit на зимнем курорте Пампорово.

Построен и ждет новых владельцев комплекс Вияна (Община Несебр).

Также стартует новый проект для круглогодичного проживания «Элит Несебр», без таксы обслуживания и в пяти минутах от береговой линии .

Комплексы построены таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ владельцев и транспортных средств. Внутри комплексов оборудованы зоны отдыха с бассейнами, ресторанами и детскими площадками. Комплексы имеют парковочные места или гаражи, магазины и студии для различных услуг.