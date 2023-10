Thoe developer COTE D AZUR

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €45,61M

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Amara Villa to elegancka i luksusowa willa z 7 sypialniami położona w prestiżowej dzielnicy Emirate Hills. Ta willa o powierzchni ponad 45 000 stóp kwadratowych oferuje przestronne i luksusowe życie z zapierającymi dech w piersiach widokami na okoliczne pole golfowe i krajobraz miasta. Dzięki dogodnej lokalizacji willi w ciągu kilku minut dotrzesz do najpopularniejszych atrakcji Dubaju, w tym z Palma Jumeirah, przystani, centrum handlowego Emirates, Dubai Center i Dubai International Financial Center. Wnętrza willi są nie mniej imponujące, z niesamowitymi elementami stylistycznymi wszędzie. Na parterze znajduje się główne wejście ze szklanymi zasłonami, dwulicowe lobby, biuro i recepcja. Formalne i nieformalne pomieszczenia mieszkalne są idealne do rozrywki i relaksu, a cygaro i prywatny bar dodają elegancji i wyrafinowania. Na parterze znajduje się główna sypialnia, dodatkowe pokoje gościnne i niesamowity ogród Zen z zamkniętą szklaną altaną, strefa treningowa, strefa wodna, jadalnia i strefa relaksacyjna. Infrastruktura: Luksusowy projekt oferuje swoim mieszkańcom: basen, pokój gier, kino, spa, łaźnię parową. W willi znajduje się również jacuzzi, bar przekąskowy, siłownia i gablota dla zapalonych kolekcjonerów samochodów. Otwarty wpuszczany bar i piwnica z winami są idealne do przyjmowania gości, a kuchnia i pokoje dla personelu zapewniają nienaganną obsługę i gotowanie. Lokalizacja: Emirates Hills — to jedna z najbardziej prestiżowych i elitarnych wiosek w Dubaju. Bardzo często to miejsce jest porównywane ze znanym na całym świecie obszarem w Stanach Zjednoczonych o nazwie Beverly Hills. Miejsca te naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego, a region Dubaju został nazwany na cześć jego odpowiednika ze Stanów Zjednoczonych. Elitarna społeczność koncentruje się na wygodnym życiu rodzinnym, więc tutaj możesz znaleźć wiele miejsc do rekreacji i rozrywki dla rodzin i dzieci. Ponadto istnieje wiele obiektów sportowych. Aby wykluczyć zwiększoną obecność i uwagę gości, w okolicy nie ma dużych centrów handlowych i innych obiektów, ale tutaj można znaleźć wiele sieci sklepów, a także obiektów gastronomicznych. Do większych obiektów można dotrzeć bardzo szybko, na przykład, aby największe centrum handlowe na świecie — Dubai Mall pozostało zaledwie kilka minut. Również w ciągu kilku minut można dotrzeć do innych dużych centrów handlu i rozrywki. Willa Amara — prawdziwa perła Emirate Hills, oferująca niezrównany luksus i styl. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!