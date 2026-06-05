Usługi

Obecnie mamy cztery trwające projekty w Dubaju: STAMN ONE i STAMN YUNI, zarówno znajduje się w Jumeirah Garden City i znajduje się w pobliżu linii metra w Dubaju Golden; i Nautis Residences, znajduje się w centralnej części Dubaju Wysp, bezpośrednio naprzeciwko jedynego handlowego centrum handlowego wyspy.



STAMN ONE jest w fazie rozwoju w ekscytującym nowym Jumeirah Garden City, w samym sercu Dubaju. Ten nowoczesny rozwój mieszkalny oferuje butik mieszkalny w doskonałej lokalizacji centralnej, z architekturą łapania oczu i światowej klasy udogodnienia.

STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony między malowniczą plażą Jumeirah i drapaczami chmur Sheikh Zayed Road (E11), projekt ten znajduje się na progu Muzeum Przyszłości, Dubai Mall, centrum finansowe DIFC i World Trade Center. To również łatwy spacer do Dubaju Metro.

Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalnie zaprojektowana kolekcja rezydencji zapewnia światowej klasy udogodnienia i luksusowe życie na wyspie, tylko rzut kamieniem z najbardziej znanych zabytków Dubaju, takich jak Burj Khalifa i Dubai Mall.

Ponadto przygotowujemy się do uruchomienia naszego czwartego projektu - MIA TOWER, zlokalizowanego obok Crystal Lagoon w Meydan Horizon, oferującego 1BR, 2BR, 3BR i inne rodzaje jednostek, z w pełni umeblowanym przekazaniem.

MIA TOWER jest premium zabudowy mieszkaniowej przez STARN, znajduje się w centrum Meydan Horizon, Dubaj. Projekt, stanowiący ekologiczną wieżę mieszkalną w samym sercu miasta, stanowi nowy punkt odniesienia dla życia miejskiego.