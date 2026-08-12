Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Komercyjne
  4. Hotel

Hotele na sprzedaż w Emiraty Arabskie

;
nieruchomości komercyjne
505
pomieszczenia biurowe
50
sklepy
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralSkonta…
$340,399
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się