Empire Suites

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €5,49M

417 m² 1

Poddaj się: 2024

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Ultranowoczesna willa w nowoczesnym kompleksie Wyspa Niemiec jako część sztucznego archipelagu Wyspa Świata. Deweloperem kompleksu jest Kleindienst Group. Willa posiada prywatny ogród z egzotyczną roślinnością, ekskluzywną plażę, panoramiczne okna, basen z płytką częścią dla dzieci, dekorację z wysokiej jakości mozaikami na ścianach i podłodze, pokoje dla służących. Willa jest oferowana w luksusowym stylu wykonanym przez europejskich architektów. Udogodnienia dostępne dla mieszkańców kompleksu Germany Island Villas obejmują: pralnię, miejsce do grillowania, panoramiczne widoki na powierzchnię Zatoki Arabskiej, rafę koralową, doskonałe miejsce do nurkowania, nowoczesny system klimatyzacji, projekt krajobrazu całej sztucznej wyspy z wykorzystaniem kamienia naturalnego. Niemcy Island Villas znajduje się na wyspie Niemcy obok wyspy Szwecji i wyspy Monako i łączy się z nimi mostami. Odległość od wybrzeża Dubaju wynosi 4 km. Na wodnosamolocie odległość tę można pokonać średnio w ciągu 5 minut. Komunikacja z lądem odbywa się za pośrednictwem transportu morskiego lub lotniczego, regularnych promów, a także łodzi i prywatnych jachtów. Plan płatności: 30% - zaliczka 20% - po 4 miesiącach 20% - po 8 miesiącach 30% - po zakończeniu Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą!