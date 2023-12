The Dorchester Collection

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €726,000

Projekt jest realizowany we współpracy ze szwajcarską marką biżuterii, która jest odpowiedzialna za projekt pomieszczeń. Projekt oparty jest na różnych szmaragdach i diamentach, a także egzotycznych kwiatach i roślinach. Kompleks posiada eleganckie i przestronne apartamenty z 1-4 sypialniami. Niektóre apartamenty mają prywatne baseny. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kompleks posiada również klub, kawiarnie i restauracje. Dwa unikalne baseny są stylizowane na naturalne białe piaszczyste plaże. Projekt obejmuje także tropikalną wyspę z ptakami - jedyny w swoim rodzaju ekosystem na dachu. Wyposażony w ogrody i rośliny krajobrazowe, kawiarnie i restauracje. Najnowocześniejszy system kontroli klimatu umożliwia wystrzelenie sztucznego tropikalnego deszczu o określonych porach dnia i zapewnia odwiedzającym wrażenia niepodobne do innych na świecie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks Safa One znajduje się w centrum miasta. Z jednej strony jednostki oferują widok na park Safa, Wyspy Światowe i Wyspę Bulgari oraz hipnotyzujące piękno hotelu Burj el Arab, Palm Islands i Atlantis Hotel po drugiej stronie.