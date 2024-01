Apartamenty w kompleksie Blue Bay Phase C, położonym wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej! Idealny do życia rodzinnego i inwestycyjnego! Raty bez odsetek! Rentowność - 4,9% w $!



Infrastruktura: całodobowa ochrona, parking, basen, basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, siłownia, ścieżki do joggingu, tereny sportowe, teren rekreacyjny z grillem, plaża, zagospodarowane ogrody, restauracje i kawiarnie.



Lokalizacja:

15-20 minut jazdy:

- kompleks sportowy Quest for Adventure

- Klub golfowy Al Zorah

- Muzeum Wioski Dziedzictwa Hamriyah

30 minut do międzynarodowego lotniska w Szardży

45 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju



Zdobądź katalog inwestora - po prostu napisz na czacie lub zadzwoń!