New high-rise residence Mar Casa with a beach, swimming pools and a spa center, Maritime City, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,72M

124–357 m² 3

Poddaj się: 2026

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Rezydencje Ritz-Carlton – prestiżowe rezydencje i rezydencje z sieci hoteli premium The Ritz-Carlton. Kompleks rezydencji położony jest na wybrzeżu Dubai Creek i zajmuje imponującą powierzchnię 800 000 metrów kwadratowych. Jest to prawdziwa koncentracja luksusu i udogodnień. Ten kompleks mieszkaniowy obejmuje 12 willi i rezydencji premium i jest zgodny z najlepszymi tradycjami architektonicznymi w stylu ekologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na wnętrza: projekty projektowe zostały stworzone przez najlepszych specjalistów, a do dekoracji wykorzystano materiały najwyższej jakości i markowe meble. Każdy mieszkaniec Keturah Resort by Ritz-Carlton Residences może liczyć na niezrównany poziom usług: własną usługę konsjerża, gotową spełnić życzenia mieszkańców, pralnię chemiczną, sommelier osobisty, usługi opieki nad dziećmi, pranie, konserwacja tłumacza, a nawet samochodu. Zgodnie z międzynarodowymi standardami mieszkańcom oferuje się szeroką gamę luksusowych udogodnień: - Usługa hotelowa F&B świadczona przez najlepszych szefów kuchni emiratu. - Własne centrum odnowy biologicznej wyposażone w kryty basen, spa, strefę jogi i klub fitness. - Prywatne cumowania jachtów. - Luksusowy park z basenami, ścieżkami spacerowymi i terenami rekreacyjnymi. - Klub dla dzieci z klasami i placami zabaw. - Zamknięty klub dla mieszkańców z centrum biznesowym, salami bankietowymi, przestrzeniami do rekreacji, biblioteką. - Własny parking strzeżony. Lokalizacja: Rezydencje Ritz-Carlton mają niesamowitą lokalizację: w promieniu kilku kilometrów znajduje się przemyślana infrastruktura, w której mieszkańcy mogą znaleźć wszystkie niezbędne udogodnienia. Szpitale i centra medyczne, supermarkety i sklepy detaliczne, kompleksy sportowe, szkoły i przedszkola. Zaledwie 15 minut jazdy samochodem znajduje się rozwinięta dzielnica mieszkaniowa Dubai Creek Harbour, która oferuje jeszcze więcej możliwości uprawiania kultury i rekreacji. Kilka minut od kompleksu mieszkalnego znajduje się kluczowa autostrada Al Khail Road, dzięki której mieszkańcy mogą szybko dotrzeć do kluczowych atrakcji i obszarów Dubaju: - 10 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju. - 15 minut do centrum Dubaju, centrum handlowego Dubai i Burj Khalifa. - 20 minut do centrum handlowego Mall of Emirates. - 30 minut do dzielnicy Dubai Marina. Rezydencje Ritz-Carlton – to dobre rozwiązanie dla koneserów wygody i prywatności. Społeczność ta znajduje się na terytorium jednego z największych rezerwatów emiratu, gdzie można cieszyć się czystym powietrzem i malowniczym widokiem na namorzyny. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!