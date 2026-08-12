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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ukraina

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Odessa
698
Obwód odeski
979
Lymanka
21
Obwód iwanofrankiwski
16
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1 024 obiekty total found
Private Ownership w Odessa, Ukraina
Private Ownership
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 8
Premium Wielofunkcyjny Budynek na sprzedaż w Centralnej Odesie, UkrainaRzadka okazja, aby na…
$9,00M
VAT
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Nieruchomości inwestycyjne w Nowowołyńsk, Ukraina
Nieruchomości inwestycyjne
Nowowołyńsk, Ukraina
🔥 Sprzedaż kompleksu nieruchomości 5 ha 🔥z prywatnych kolei, odprawy celnej i rentownej logi…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne 7 700 m² w Baryszówka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 7 700 m²
Baryszówka, Ukraina
Powierzchnia 7 700 m²
Sprzedaż fabryki polimerów (6,5 ha, samochód 3,4 MW) jest strategicznym atutem. Szukasz sta…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
37926 Sprzedaż biurowa w Kordorr City, 62 Perły Centrum biznesowe na ulicy. Krasnov Przewodn…
$59,000
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Hotel 270 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
9570 Oferujemy na sprzedaż gotowy biznes w Odessa Center przy ulicy Ekaterinskaya. Pokoje ho…
$420,000
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
24452. Sprzedam istniej? y wynaj? tek w Arcadia kompleks mieszkalny South Palmyra. Powierzch…
$120,000
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Lokale gastronomiczne 889 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 889 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 889 m²
Wyjątkowy format, który pojawia się na rynku jest rzadko: nowy oddzielny budynek front-end j…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 8 500 m² w Tepłodar, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 8 500 m²
Tepłodar, Ukraina
Powierzchnia 8 500 m²
3063. Oferujemy na sprzedaż bazę przemysłową w Tepłodar. Powierzchnia całkowita wynosi 8,500…
$850,000
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Nieruchomości komercyjne 185 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 185 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 185 m²
25017... Sprzedam 2- pi? trowy dom (sala sportowa) z gara? em, wyposa? ony jako sala gimnast…
$60,000
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Nieruchomości komercyjne 1 700 m² w Fontanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 700 m²
Fontanka, Ukraina
Powierzchnia 1 700 m²
12743. Obiekt z fasadą na drodze Odessa- Południe, lokalizacja z widokiem na morze. Wykres 0…
$690,000
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
23143 Sprzedam lokale dla biura, szkoły rozwoju, szkoły językowej w wiosce. Kotowski. Fronto…
$27,300
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Nieruchomości komercyjne 88 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 88 m²
33426 Na sprzeda? lokali handlowych w kompleksie mieszkalnym Aqua Marin na 16. Fontanna. Poł…
$88,300
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Pomieszczenie biurowe 770 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 770 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 770 m²
8295. Oferujemy na sprzeda?, oddzielny, 2- pi? trowy budynek, nowa budowa, w centrum na ulic…
$770,000
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Nieruchomości komercyjne 3 500 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 500 m²
Nr 3067. Oferujemy na sprzedaż kompleks magazynów w centrum geograficznym Odessy, w pobliżu …
$620,000
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Nieruchomości komercyjne 30 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 30 m²
22993 Oferujemy na sprzedaż lokale handlowe na ulicy Bohaterów Obrony Odessy. Oddzielny pokó…
$20,000
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Pomieszczenie biurowe 58 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 58 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 58 m²
11171 Sprzedam obszar zakupów w kompleksie mieszkalnym Graf w Pedagogicznym. Całkowita powie…
$105,000
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Nieruchomości komercyjne 38 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 38 m²
8280 Oferuję na sprzedaż zniszczony budynek. Status mieszkania na ziemi. Nadaje się do każde…
$43,000
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Pomieszczenie biurowe 97 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
36158. Miejsce biurowe na ulicy Novoselsky jest na sprzedaż. Powierzchnia całkowita 97 m2 O…
$42,500
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Nieruchomości komercyjne 684 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 684 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 684 m²
15845 Sprzedam hotel w samym centrum miasta. 2. i 3. piętro zabytkowego domu królewskiego. …
$1,10M
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Pomieszczenie biurowe 33 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 33 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 33 m²
13306. Na sprzeda? y biuro w nowym kompleksie mieszkalnym "ItTown" od firmy Przestrzeń w cen…
$42,500
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 600 m²
9066. Oferujemy na sprzedaż bazę produkcyjno-magazynową w Lenposelce. Powierzchnia całkowita…
$500,000
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Nieruchomości komercyjne 115 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 115 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 115 m²
Nr 3494. Oferujemy na sprzeda? pokój elewacyjny w ruchliwej okolicy miasta przy ul. Ekaterin…
$345,000
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Nieruchomości komercyjne 222 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 222 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 222 m²
36131 Sprzeda? lokali handlowych na Shevchenko Avenue, Primorsky powiat. Powierzchnia 220 m…
$60,000
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Inny 750 m² w Polanica, Ukraina
Inny 750 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
Przygotuj nowy hotel w pobliżu Bukoville, wakacje, po drugiej stronie pierwszego wyjścia, 70…
$1,29M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 202 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 202 m²
2136. Oferujemy na sprzedaż pokój elewacji w centrum ulicy Shchepkin. Powierzchnia całkowita…
$350,000
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Nieruchomości komercyjne 85 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 85 m²
35281. Na sprzedaż lokali handlowych w LCD "7 Samuraj". Oferujemy ready-made biznesu - salo…
$65,000
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Nieruchomości komercyjne 1 712 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 712 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 712 m²
9573. Oferujemy na sprzeda? kompleks budowli dla ka? dego typu dzia? alno? ci komercyjnej na…
$500,000
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Nieruchomości komercyjne 2 040 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 040 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 2 040 m²
Nr 1249.... Kompleks budowli o powierzchni 2040 m kw., położony na dzia? ce 73 ha pod adrese…
$800,000
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Nieruchomości komercyjne 1 354 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 354 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 354 m²
12748. Oddzielny budynek przy ulicy Kosowskiej. Powierzchnia 1354 m2 Centralizowane ogrzewan…
$240,000
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
24501. Sprzedam hotel operacyjny w samym sercu Odessy na ulicy. Deribasovskaya. 4-piętrowy b…
$5,00M
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Typy nieruchomości w Ukraina.

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