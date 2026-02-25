O agencji

BPS Consulting to wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych i przemysłowych na Ukrainie, znana z udanych projektów i transakcji o wysokiej wartości. Przez lata firma ugruntowała swoją pozycję jako zaufany ekspert i niezawodny partner w branży nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. BPS Consulting wspiera klientów na każdym etapie procesu, ściśle współpracuje z kluczowymi graczami na rynku i pomaga podejmować strategiczne decyzje.