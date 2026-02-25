  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. BPS Consulting

BPS Consulting

Ukraina, Odessa
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
8 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
bps.com.ua
Godziny pracy
Otwórz teraz
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

BPS Consulting to wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych i przemysłowych na Ukrainie, znana z udanych projektów i transakcji o wysokiej wartości. Przez lata firma ugruntowała swoją pozycję jako zaufany ekspert i niezawodny partner w branży nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. BPS Consulting wspiera klientów na każdym etapie procesu, ściśle współpracuje z kluczowymi graczami na rynku i pomaga podejmować strategiczne decyzje.

Usługi

BPS Consulting – Nieruchomości komercyjne i przemysłowe bez granic

Wiemy, gdzie inwestować dziś, aby zyskać jutro.

🔍 Co oferujemy:

  • Dogłębna analiza i prognoza rynku — zawsze jesteś o krok przed innymi

  • Dobór i wycena nieruchomości na terenie całej Ukrainy

  • Kompleksowa obsługa transakcji — od pierwszych negocjacji po rejestrację państwową

  • Projekty inwestycyjne — w tym nasz park przemysłowy w obwodzie odeskim z gotową infrastrukturą

💼 Dlaczego warto wybrać nas:

  • Profesjonaliści w zakresie doradztwa i pośrednictwa nieruchomości na Ukrainie

  • Przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji — czystość prawna i niezawodność inwestycyjna

  • Indywidualne podejście — każde rozwiązanie dostosowane do celów klienta

🎯 Nasi klienci:

  • Właściciele firm i kadra zarządzająca

  • Deweloperzy poszukujący rentownych lokalizacji

  • Inwestorzy prywatni i instytucjonalni

  • Firmy zagraniczne wchodzące na rynek ukraiński

🔥 Rynek na Ukrainie dynamicznie się rozwija. Najlepsze okazje pojawiają się i znikają każdego dnia.

Nie przegap swojej szansy — działaj, póki oferty są aktualne.

📩 BPS Consulting — Zamieniamy nieruchomości w Twój strategiczny kapitał. Na Ukrainie. Już dziś.

Moi partnerzy
1 agencja
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 3 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Odessa, Ukraina
od
$32,320
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Witamy w „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy. „Kimolos” to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmor…
Agencja
BPS Consulting
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Pokaż wszystko Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Jabłonica, Ukraina
od
$112,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Wyjątkowa okazja, by zainwestować w apartament hotelowy pośród stuletnich świerków – tylko 15 minut od wyciągów w Bukowelu. Kompleks Melis zarządzany jest przez Ribas Hotels Group, lidera hotelowego rynku regionu. ▸ Korzyści dla inwestora: – Wejście od 95 000 $ – Gwarantowany zysk: 11–1…
Agencja
BPS Consulting
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Odessa, Ukraina
od
$50,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
1 obiekt nieruchomości 1
LELELEKA przez Odesa jest premium medyczny zakład inwestycyjny w centrum Odessy: pierwszy prywatny macierzyński pensjonat na południu Ukrainy, łączący światowej klasy medycynę i infrastrukturę. Projekt jest tworzony jako składnik aktywów o napędzie usługowym, w którym wartość kluczowa jest t…
Agencja
BPS Consulting
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nasi agenci w Ukraina
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
211 obiektów
Vitalij Golovin
Vitalij Golovin
7 obiektów
Agencje w pobliżu
Kyiv.Estate
Ukraina, Wasilków
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 16
Agencja nieruchomości KijówKijów. Nieruchomości Agencja nieruchomości w Kijowie oferuje najbardziej profesjonalne usługi w poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości. Nasz zespół pomaga w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Kijowie.Mamy pełną bazę danych ze…
Zostaw prośbę
ПаркИнвестКиев
Ukraina, Kijow
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 7 Nieruchomości komercyjne 4
Jest to firma założona w oparciu o partnerstwo z ludźmi kongenialni gotowi połączyć się w kierunku ich celów i nowych wyników. Misja firmy: zamykamy wszystkie sprawy klientów związane z nieruchomościami pod klucz. Pragniemy, aby nasi klienci spędzili więcej czasu ze swoimi bliskimi, ulubiony…
Zostaw prośbę
Александр-Н Агентство Недвижимости с 1994 года
Ukraina, Odessa
Rok założenia firmy 1996
Nieruchomości mieszkalne 53 Działki 5
Alexander-N has been maintaining a leading position in the Odessa real estate market for 25 years thank to its expertise in finding an individual approach and innovative solutions. In 2011, the company progressed to a new stage in achieving its goals. The main objective turned to polish the…
Zostaw prośbę
FAKTOR
Ukraina, Odessa
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 4801 Nieruchomości komercyjne 979 Wynajem długoterminowy 224 Działki 83
Agencja Nieruchomości "FACTOR" jest nowoczesną, dobrze rozwijającą się firmą na rynku nieruchomości.W czasie jego istnienia nasza firma stała się wiarygodną, obiecującą i aktywnie rozwijającą się agencją. Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, świadczących u…
Zostaw prośbę
Агентство недвижимости Лазурный берег
Ukraina, Republika Autonomiczna Krymu
Nieruchomości komercyjne 3
Zapraszamy do korzystania z naszych usług jako sprzedawca lub nabywca i gwarantuje Państwu najbardziej niezawodne, szybkie i rentowne transakcje z nieruchomości na południowym wybrzeżu Krymu.Jeśli musisz przeprowadzić operacje, które są związane z wyborem i nabyciem nieruchomości, pomożemy C…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Realting.com
Udać się