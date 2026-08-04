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Hayat

Ужгород
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Na platformie
2 lata 4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Godziny pracy
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O agencji
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2 agenci 3 agencji 4 dewelopera
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Deweloperzy (1)
Nasi agenci w Ukraina
Elena Birovchak
Elena Birovchak
30 obiektów
Agencje w pobliżu
Александр-Н Агентство Недвижимости с 1994 года
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Rok założenia firmy 1996
Nieruchomości mieszkalne 53 Działki 5
Alexander-N has been maintaining a leading position in the Odessa real estate market for 25 years thank to its expertise in finding an individual approach and innovative solutions. In 2011, the company progressed to a new stage in achieving its goals. The main objective turned to polish the…
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Агентство недвижимости Лазурный берег
Ukraina, Republika Autonomiczna Krymu
Nieruchomości komercyjne 3
Zapraszamy do korzystania z naszych usług jako sprzedawca lub nabywca i gwarantuje Państwu najbardziej niezawodne, szybkie i rentowne transakcje z nieruchomości na południowym wybrzeżu Krymu.Jeśli musisz przeprowadzić operacje, które są związane z wyborem i nabyciem nieruchomości, pomożemy C…
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FAKTOR
Ukraina, Odessa
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 4658 Nieruchomości komercyjne 835 Wynajem długoterminowy 224 Działki 231
FAKTOR. Nieruchomości w Odesie, z Pewnością.Pomagamy klientom kupować i sprzedawać nieruchomości w Odesa i dbać o transakcje dowolnej złożoności. Za prostotą naszej pracy leży głęboka wiedza o mieście i uwaga na każdy szczegół.Nasze zasadyZaufanie, przejrzystość, profesjonalizm i indywidualn…
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ПаркИнвестКиев
Ukraina, Kijow
Rok założenia firmy 2007
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Jest to firma założona w oparciu o partnerstwo z ludźmi kongenialni gotowi połączyć się w kierunku ich celów i nowych wyników. Misja firmy: zamykamy wszystkie sprawy klientów związane z nieruchomościami pod klucz. Pragniemy, aby nasi klienci spędzili więcej czasu ze swoimi bliskimi, ulubiony…
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ISIA
Ukraina, Kijow
Rok założenia firmy 2021
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ISIA została utworzona w 2021 r. poprzez połączenie doświadczeń długoterminowych podobnych partnerów w zakresie nieruchomości i inwestycji. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla klienta: połączenie skutecznych inwestycji i obiecujących projektów.Jesteśmy wysoko wykwali…
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