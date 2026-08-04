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Alexander-N has been maintaining a leading position in the Odessa real estate market for 25 years thank to its expertise in finding an individual approach and innovative solutions.
In 2011, the company progressed to a new stage in achieving its goals. The main objective turned to polish the…
Zapraszamy do korzystania z naszych usług jako sprzedawca lub nabywca i gwarantuje Państwu najbardziej niezawodne, szybkie i rentowne transakcje z nieruchomości na południowym wybrzeżu Krymu.Jeśli musisz przeprowadzić operacje, które są związane z wyborem i nabyciem nieruchomości, pomożemy C…
FAKTOR. Nieruchomości w Odesie, z Pewnością.Pomagamy klientom kupować i sprzedawać nieruchomości w Odesa i dbać o transakcje dowolnej złożoności. Za prostotą naszej pracy leży głęboka wiedza o mieście i uwaga na każdy szczegół.Nasze zasadyZaufanie, przejrzystość, profesjonalizm i indywidualn…
Jest to firma założona w oparciu o partnerstwo z ludźmi kongenialni gotowi połączyć się w kierunku ich celów i nowych wyników. Misja firmy: zamykamy wszystkie sprawy klientów związane z nieruchomościami pod klucz. Pragniemy, aby nasi klienci spędzili więcej czasu ze swoimi bliskimi, ulubiony…
ISIA została utworzona w 2021 r. poprzez połączenie doświadczeń długoterminowych podobnych partnerów w zakresie nieruchomości i inwestycji. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla klienta: połączenie skutecznych inwestycji i obiecujących projektów.Jesteśmy wysoko wykwali…
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