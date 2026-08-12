Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Komercyjne
  4. Hotel

Hotele na sprzedaż w Ukraina

;
Odessa
37
Obwód odeski
55
Hotel Usuwać
Wyczyść
58 obiektów total found
Hotel 270 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
9570 Oferujemy na sprzedaż gotowy biznes w Odessa Center przy ulicy Ekaterinskaya. Pokoje ho…
$420,000
Zostaw prośbę
Hotel 475 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 475 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 475 m²
36918 Na sprzeda? dwupi? trowy dom na ulicy Lwowa, o ca? kowitej powierzchni 475 m2 na dzia?…
$430,000
Zostaw prośbę
Hotel 900 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 900 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 900 m²
Nr 5507. Sprzedam 4-poziomowy dom w Arkadii. Powierzchnia 900 m2 To jest planowane dla 12 pr…
$650,000
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hotel 40 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
33056 Apartamenty na sprzedaż w Maristella Marine Residence. Powierzchnia całkowita wynosi 4…
$145,000
Zostaw prośbę
Hotel 700 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 700 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
3348. Oferujemy na sprzeda? oddzielny 3-pi? trowy budynek z gotowym hotelowym biznesem w cen…
$1,20M
Zostaw prośbę
Hotel 149 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 149 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 149 m²
3581. Oferujemy na sprzedaż mini hotel w pobliżu Greek Square. Powierzchnia 149 m2 To jest p…
$200,000
Zostaw prośbę
Hotel 50 m² w Karolino Buhaz, Ukraina
Hotel 50 m²
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
19481 Sprzedam domek w pobli? u morza, Karolino-Bugaz. Żywy stan. Powierzchnia całkowita 50 …
$40,000
Zostaw prośbę
Hotel 100 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
11692. Na sprzedaż mini hotel z 5 pokojami w kompleksie mieszkalnym "Acapulno-2". Każdy pokó…
$153,000
Zostaw prośbę
Hotel 176 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 176 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 176 m²
Nr 3361. Oferujemy na sprzedaż apartamenty w kompleksie hotelowym "Maristella" przy ulicy Be…
$281,600
Zostaw prośbę
Hotel 1 600 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 600 m²
Nr 1319 Oferujemy na sprzedaż wykończony hotel w Arcadii na ulicy. Kamanina. Powierzchnia 16…
$1,60M
Zostaw prośbę
Hotel 100 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
33073. Sprzedam saunę operacyjną w centrum. Powierzchnia 100 m2 Przednie wejście. Remont. Ta…
$80,000
Zostaw prośbę
Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
9265. Oferujemy na sprzedaż ready-made hotel biznes w samym sercu Odessy, 2 minuty spacerem …
$550,000
Zostaw prośbę
Hotel 171 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 171 m²
9166. Oferujemy na sprzedaż 3 pokoje hotelowe w kompleksie hotelowym i apartamentowym "Maris…
$450,000
Zostaw prośbę
Hotel 511 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 511 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 511 m²
Nie. 3318. . . Oferujemy do sprzedaży gotowy kompleks hotelowy apartamentów „Arcadia Gold” n…
$1,50M
Zostaw prośbę
Hotel 260 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 260 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 260 m²
3349. Oferujemy na sprzedaż pokój z gotowym hotelowym biznesem na ulicy. Grecki. Powierzchni…
$550,000
Zostaw prośbę
Hotel 300 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 300 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
Nr 3372. Oferujemy na sprzedaż nowy hotel operacyjny w bloku od placu katedralnego. Powierzc…
$500,000
Zostaw prośbę
Hotel 900 m² w Zachariwka, Ukraina
Hotel 900 m²
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 900 m²
9769. Na sprzedaż kompleks hotelowy blisko morza i ujścia rzeki. Łączna powierzchnia 900 mkw…
$1,80M
Zostaw prośbę
Hotel 3 000 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 3 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
№ 2270. Oferujemy na sprzeda? kompleks nieruchomoœci hotelu i centrum biurowego na 10 Sztuk.…
$3,00M
Zostaw prośbę
Hotel 4 883 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 4 883 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 4 883 m²
Nie. 1329. . . Oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy hotel w malowniczym miejscu zatoki Arcadia…
$9,50M
Zostaw prośbę
Hotel 250 m² w Zatoka, Ukraina
Hotel 250 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
37533 Sprzedam działające centrum rekreacyjne w Zatoce z fabułą. Położony w pobliżu zatoki. …
$160,000
Zostaw prośbę
Hotel 235 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 235 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 235 m²
30535. Sprzedam minihotel w nowym kompleksie w Czarnomorskiej okolicy. Powierzchnia całkowit…
$260,000
Zostaw prośbę
Hotel 171 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 171 m²
3331... będę sprzedawać apartamenty w Maristella, o łącznej powierzchni 171 m kw., Krasnye Z…
$350,000
Zostaw prośbę
Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
Nr 1275 Oferujemy na sprzedaż nowy hotel trzypiętrowy. Levanevsky. Powierzchnia 500 m2 Plano…
$1,20M
Zostaw prośbę
Hotel 750 m² w Lymanka, Ukraina
Hotel 750 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
9209. Oferujemy na sprzedaż 3-piętrowy hotel w Tsarskoye Selo. Powierzchnia całkowita 740 m2…
$750,000
Zostaw prośbę
Hotel 257 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 257 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 257 m²
27328. Sprzedam 3-poziomowe apartamenty w Arkadii. Na parterze znajduje się komfortowy salon…
$490,000
Zostaw prośbę
Hotel 130 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 130 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 130 m²
23855. Sprzedam istniej? y hostel jako gotowy biznes na placu. Sobornaya. Przeznaczone na 4 …
$189,000
Zostaw prośbę
Hotel 2 050 m² w Hrybivka, Ukraina
Hotel 2 050 m²
Hrybivka, Ukraina
Powierzchnia 2 050 m²
No1290 Oferujemy na sprzedaż centrum rekreacyjne w najbardziej popularnym kurorcie Morza Cza…
$400,000
Zostaw prośbę
Hotel 750 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 750 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
7997. Oferujemy na sprzeda? nowy 4-pi? trowy, oddzielny hotel w dzielnicy wypoczynkowej Odes…
$360,000
Zostaw prośbę
Hotel 200 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 200 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
12169. Mini hotel z 8 pokojami w okolicy 411 Baterie. Oddzielnie stojący budynek 200 m2 3 pi…
$155,000
Zostaw prośbę
Hotel 40 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
33057 Apartamenty na sprzedaż w Maristella Marine Residence. Powierzchnia całkowita wynosi 4…
$145,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Ukraina.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
gotowy biznes
Realting.com
Udać się