DMD CONSULTING to firma, która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych nieruchomości oraz nowych budynków, pozyskując inwestorów dla deweloperów w Kijowie i na Ukrainie.
Dział sprzedaży naszej agencji nieruchomości specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów dla deweloperów, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych mieszkań, domów, kamienic, domków jednorodzinnych, działek i nieruchomości komercyjnych w Kijowie i na Ukrainie.
Posiadamy również dużą listę usług związanych z inwestycjami w nieruchomości; wraz z zarządzaniem, sprzedażą i wynajmem oraz przygotowaniem nieruchomości i jej właścicieli do tych działań.
Wsparcie zakupu, sprzedaży nieruchomości na Ukrainie
Wsparcie dla wynajmu i wynajmu nieruchomości na Ukrainie
Prawna weryfikacja dokumentów nieruchomości na zakup, sprzedaż, wynajem
Konsultacje w sprawie inwestycji w nieruchomości na Ukrainie
Zarządzanie nieruchomością, płacenie podatków i rachunków, nadzór wysyłanie pieniędzy z najemców do każdego kraju
Uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego
Usługi relokacji / rejestracji na Ukrainie dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców
Opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych na Ukrainie
Prace projektowe na osiedlach i budynkach mieszkalnych na Ukrainie
Konsultacje dla deweloperów
Atrakcyjność inwestorów dla deweloperów dla budynków mieszkalnych, wsi i więcej