O agencji

DMD CONSULTING to firma, która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych nieruchomości oraz nowych budynków, pozyskując inwestorów dla deweloperów w Kijowie i na Ukrainie.

Dział sprzedaży naszej agencji nieruchomości specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów dla deweloperów, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych mieszkań, domów, kamienic, domków jednorodzinnych, działek i nieruchomości komercyjnych w Kijowie i na Ukrainie.

Posiadamy również dużą listę usług związanych z inwestycjami w nieruchomości; wraz z zarządzaniem, sprzedażą i wynajmem oraz przygotowaniem nieruchomości i jej właścicieli do tych działań.