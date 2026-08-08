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Dmd consulting

Ukraina, Kijow
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2018
Na platformie
Na platformie
4 lata 4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
dmdconsulting.biz/eng
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

DMD CONSULTING to firma, która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych nieruchomości oraz nowych budynków, pozyskując inwestorów dla deweloperów w Kijowie i na Ukrainie.

Dział sprzedaży naszej agencji nieruchomości specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów dla deweloperów, sprzedaży i wynajmie drugorzędnych mieszkań, domów, kamienic, domków jednorodzinnych, działek i nieruchomości komercyjnych w Kijowie i na Ukrainie.

Posiadamy również dużą listę usług związanych z inwestycjami w nieruchomości; wraz z zarządzaniem, sprzedażą i wynajmem oraz przygotowaniem nieruchomości i jej właścicieli do tych działań.

Usługi

Wsparcie zakupu, sprzedaży nieruchomości na Ukrainie

Wsparcie dla wynajmu i wynajmu nieruchomości na Ukrainie

Prawna weryfikacja dokumentów nieruchomości na zakup, sprzedaż, wynajem

Konsultacje w sprawie inwestycji w nieruchomości na Ukrainie

Zarządzanie nieruchomością, płacenie podatków i rachunków, nadzór wysyłanie pieniędzy z najemców do każdego kraju

Uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego

Usługi relokacji / rejestracji na Ukrainie dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców

Opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych na Ukrainie

Prace projektowe na osiedlach i budynkach mieszkalnych na Ukrainie

Konsultacje dla deweloperów

Atrakcyjność inwestorów dla deweloperów dla budynków mieszkalnych, wsi i więcej

Nasi partnerzy
2 dewelopera
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