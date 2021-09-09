Kompleks mieszkalny „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.

Witamy w „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
„Kimolos” to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmorski klimat.
Duże panoramiczne okna wypełniają mieszkania naturalnym światłem i oferują piękne widoki na miasto. Kompleks znajduje się w dzielnicy z rozwiniętą infrastrukturą – sklepy, szkoły i przystanki transportu publicznego są w zasięgu spaceru.
Zamknięte wewnętrzne patio obejmuje profesjonalnie zaprojektowane tereny zielone, strefy relaksu i boiska sportowe. Na parterze znajdą się lokale usługowe oraz firma zarządzająca Gefest.home.
W projekcie uwzględniono:
• kawalerki, mieszkania 1- i 2-pokojowe
• parking podziemny
• hol wejściowy w eleganckim stylu
• lokale usługowe
Parametry techniczne:
Efektywność energetyczna: nowoczesne ocieplenie + okna z szybami energooszczędnymi
Ogrzewanie autonomiczne: własna kotłownia gazowa + liczniki ciepła
Woda: nieprzerwane dostawy wody + zbiorniki rezerwowe
Windy: windy pasażerskie i towarowe marki Otis
Bezpieczeństwo: monitoring 24/7 i kontrola dostępu
Dowolna aranżacja: możliwość zmiany układu pomieszczeń