Kompleks mieszkalny „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.

Witamy w „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.

„Kimolos” to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmorski klimat.

Duże panoramiczne okna wypełniają mieszkania naturalnym światłem i oferują piękne widoki na miasto. Kompleks znajduje się w dzielnicy z rozwiniętą infrastrukturą – sklepy, szkoły i przystanki transportu publicznego są w zasięgu spaceru.

Zamknięte wewnętrzne patio obejmuje profesjonalnie zaprojektowane tereny zielone, strefy relaksu i boiska sportowe. Na parterze znajdą się lokale usługowe oraz firma zarządzająca Gefest.home.

W projekcie uwzględniono:

• kawalerki, mieszkania 1- i 2-pokojowe

• parking podziemny

• hol wejściowy w eleganckim stylu

• lokale usługowe

Parametry techniczne: