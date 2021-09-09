  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.

Odessa, Ukraina
  • Kraj
    Ukraina
  • Region / Państwo
    Obwód odeski
  • Okolica
    Odesa Raion
  • Miasto
    Odessa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

O kompleksie

Witamy w „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
„Kimolos” to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmorski klimat.

Duże panoramiczne okna wypełniają mieszkania naturalnym światłem i oferują piękne widoki na miasto. Kompleks znajduje się w dzielnicy z rozwiniętą infrastrukturą – sklepy, szkoły i przystanki transportu publicznego są w zasięgu spaceru.

Zamknięte wewnętrzne patio obejmuje profesjonalnie zaprojektowane tereny zielone, strefy relaksu i boiska sportowe. Na parterze znajdą się lokale usługowe oraz firma zarządzająca Gefest.home.

W projekcie uwzględniono:
• kawalerki, mieszkania 1- i 2-pokojowe
• parking podziemny
• hol wejściowy w eleganckim stylu
• lokale usługowe

Parametry techniczne:

  • Efektywność energetyczna: nowoczesne ocieplenie + okna z szybami energooszczędnymi

  • Ogrzewanie autonomiczne: własna kotłownia gazowa + liczniki ciepła

  • Woda: nieprzerwane dostawy wody + zbiorniki rezerwowe

  • Windy: windy pasażerskie i towarowe marki Otis

  • Bezpieczeństwo: monitoring 24/7 i kontrola dostępu

  • Dowolna aranżacja: możliwość zmiany układu pomieszczeń

Lokalizacja na mapie

Odessa, Ukraina

