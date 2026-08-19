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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kijow, Ukraina

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mieszkania
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23 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 6/7
OpisTrzypokojowe mieszkanie na sprzedaż w centrum HISTORYCZNYM na ulicy. Bogdan Khmelnytsky,…
$550,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Dom został uruchomiony. Można naprawićZobacz mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym…
$150,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Specjaliści od pracy pracują nad budową naszego kompleksu mieszkalnego, a w trakcie prac wyk…
$195,255
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Kijow, Ukraina
Mieszkanie
Kijow, Ukraina
Powierzchnia 82 m²
Greenville Parkhttps: / / www.kyiv.estate / properties / for- sale /
$205,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
W sprzedaży Euro 2 -pokojowe mieszkanie zarówno dla branży zakwaterowania, jak i wynajmu. No…
$120,000
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Mieszkanie w Kijow, Ukraina
Mieszkanie
Kijow, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
a 1-room apartment is born in the most branded residential complex "Respublika" on the 2nd f…
$105,000
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Kijow, Ukraina
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 10/24
New apartment for sale! Selling an apartment in the residential complex Aria, Pechersky dis…
$122,000
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Mieszkanie w Kijow, Ukraina
Mieszkanie
Kijow, Ukraina
Powierzchnia 52 m²
Piętro 13
Kompleks Trójcy.https://www.kyiv.estate/
$190,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 17/21
Sprzedajemy mieszkanie z nowym remontem w nowoczesnym stylu.Kompleks mieszkaniowy " Dzielnic…
$305,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Varshavskiy residential complex https://www.kyiv.estate/
$155,974
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Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/9
Odwiedź trzypunktowe mieszkanie w celu naprawy kapitału pod adresem: Dzielnica językowa, vul…
$85,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Derevlanskaya (Yakira), 16/18K2. Sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie w spokojnej okolicy w Łukjan…
$45,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/21
O mieszkaniu Apartament z designerskim remontem w jednym z najlepszych kompleksów na wzgórzu…
$550,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 4 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
https://www.kyiv.estate/ elegancki widok 4-pokojowe apartamenty w Kijowie przy Lesi Ukrainky…
$990,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Varshavskiy 2https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$94,984
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Mieszkanie w Kijow, Ukraina
Mieszkanie
Kijow, Ukraina
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 4/4
Sale 3k apartment in the historical center of Kiev. Pre-revolutionary building, reconstructe…
$300,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Lobanovskogo https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$125,979
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 28/33
Gatunek! Sprzedaż " evrovdvushka " w kompleksie mieszkalnym slavutich odnowiony i umeblowany…
$155,974
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Mieszkanie 1 pokój w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Kijow, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 1/5
Sprzedaż lokali w historycznym centrum Kijowa! - Możliwe jest przeniesienie do zasobów miesz…
$35,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Kijow, Ukraina
Szeregowiec 5 pokojów
Kijow, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Nie%! Sprzedaż nowoczesnych kamienic w kompleksie „Elwood Townhouse” z zamkniętym terytorium…
$78,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Feofaniya Przewodniczącyhttps: / / www.kyiv.estate / properties / for- sale /
$85,986
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Mieszkanie 3 pokoi w Kijow, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Kijow, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 99 m²
Piętro 6/7
Sprzedaż 3 -com mieszkania w Kotsyubinsky z naprawą! - Akayemgorodok, ulica Berkovetskaya 2 …
$89,000
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Mieszkanie w Kijow, Ukraina
Mieszkanie
Kijow, Ukraina
Powierzchnia 149 m²
Piętro 9/13
4rooms apartment residential complex Solnechnaya Brama st. Lomonosov, 71-B. The business cl…
$254,000
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Parametry nieruchomości w Kijow, Ukraina

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