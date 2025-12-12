  1. Realting.com
Apart - hotel Melis – inwestycja w wypoczynek i zysk w sercu lasu niedaleko Bukowela
Jabłonica, Ukraina
od
$112,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Wyjątkowa okazja, by zainwestować w apartament hotelowy pośród stuletnich świerków – tylko 15 minut od wyciągów w Bukowelu. Kompleks Melis zarządzany jest przez Ribas Hotels Group, lidera hotelowego rynku regionu. ▸ Korzyści dla inwestora: – Wejście od 95 000 $ – Gwarantowany zysk: 11–1…
Agencja
BPS Consulting
Zespół mieszkaniowy „Kimolos" – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Odessa, Ukraina
od
$32,320
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Witamy w „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy. „Kimolos” to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmor…
Agencja
BPS Consulting
