Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Ukraina

Odessa
265
Obwód odeski
267
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 55 m²
30798. Wynajmę pokój w dzielnicy Complex Complex Prokhorovsky na ulicy Prokhorovskaya. Całko…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 84 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 84 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 84 m²
17593. Do wynajęcia lokal w centrum miasta. Lokale biurowe o łącznej powierzchni 84 mkw. …
$672
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 208 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 208 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 208 m²
30291. Wynajmę przestronny lokal w centrum przy ulicach Jekateryninskaja/Greczeskaja. Powier…
$2,400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 350 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 350 m²
27350 Wynajmę biuro frontowe na ul. Żukowskiego. Centrum Biznesowe Pokrowskie. Powierzchnia …
$3,100
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 73 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 73 m²
30293. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$875
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 24 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 24 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 24 m²
30810 Wynajmę pokój od frontu na osiedlu Hellas przy ul. Genueńczyk. Wejście elewacyjne i pa…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 170 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
26321 Biuro do wynajęcia, 170 mkw., w centrum Odessy - Mala Arnautskaya\Ekaterininskaya, 3/5…
$1,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 74 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
30531. Wynajmę frontowy budynek na Bulwarze Włoskim. Powierzchnia całkowita 74 mkw. Przeznac…
$2,217
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 36 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 36 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
29361 Oferujemy do wynajęcia miejsce w centrum miasta. Powierzchnia całkowita 36 m2. Powierz…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 25 m²
30459 Wynajem lokalu frontowego na ul. Jekaterynińska. Wejście od frontu i okno. Powierzchni…
$500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 46 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
30462. Biuro do wynajęcia w centrum biznesowym Cadorre City Mall przy Genuezskaya. Brak prow…
$580
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 34 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 34 m²
30525. Do wynajęcia powierzchnia handlowo-biurowa w Cadorre Mall przy ulicy Jekaterynińskiej…
$385
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 150 m²
18103 Oferujemy do wynajęcia powierzchnię w centrum miasta. Dwupoziomowa przestrzeń o powier…
$900
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 57 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 57 m²
30294. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$680
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 74 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
24133. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$925
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 160 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
30762. 30761. I will rent out a front space in the city center. Club house "Gymnazist". Tota…
$3,380
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 40 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
nr 4746 W samym sercu Odessy, do wynajęcia przytulny pokój frontowy o powierzchni 40 m2. Bar…
$450
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 270 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
23685. Lokal do wynajęcia przy Bulwarze Primorskim. Plac Katarzyny. Były Pizza Grill i zadow…
$6,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 270 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
24700. Do wynajęcia biuro w centrum miasta przy ul. Grecki. Centrum biznesowe Papa Costa. Po…
$4,050
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 82 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 82 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 82 m²
30247. Wynajmę biuro w centrum biznesowym Kadorr City Mall na Genuezskaya. Bez prowizji. Pow…
$1,022
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 600 m²
25789. Oferujemy do wynajęcia powierzchnię w centrum Odessy, zlokalizowaną pod adresem Aleks…
$3,700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
30337. Wynajmę biuro w centrum biznesowym Napoleon na Uspenskaya. Powierzchnia całkowita 64,…
$515
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 143 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 143 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 143 m²
25766. Wynajmę lokal frontowy. Znajduje się w Ogrodzie Miejskim, wejście od ulicy Gawannaja.…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 61 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 61 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30270. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$855
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 66 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 66 m²
30234. Wynajmę biuro w centrum biznesowym „Kadorr” na Bulwarze Francuskim. Biura mają bezpoś…
$495
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 52 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 52 m²
19105. Do wynajęcia pokoju w kompleksie mieszkalnym Akropol na Fontanskaya Road. Całkowita p…
$370
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 69 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 69 m²
27581. Wynajmę pokój po nowym, nowoczesnym remoncie w Manhattan Business Center. Powierzchni…
$780
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 220 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 220 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 220 m²
31245. Pokój fasadowy na długoterminowy wynajęcie w centrum historycznym, w doskonałym stani…
$1,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 210 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
30519 Wynajmę przestronne biuro z tarasem o łącznej powierzchni 277 mkw. Powierzchnia biurow…
$2,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 714 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 714 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 714 m²
27664. Wynajem lokalu w kompleksie mieszkaniowym Gulf Stream, ul. Tenistaya. W chwili obecne…
$8,000
za miesiąc
