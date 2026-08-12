Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Komercyjne
  4. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Ukraina

;
nieruchomości komercyjne
1024
restauracje
10
hotele
58
pomieszczenia biurowe
154
Pokaż więcej
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne w Nowowołyńsk, Ukraina
Nieruchomości inwestycyjne
Nowowołyńsk, Ukraina
🔥 Sprzedaż kompleksu nieruchomości 5 ha 🔥z prywatnych kolei, odprawy celnej i rentownej logi…
$1,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się