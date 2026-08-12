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Działki na sprzedaż w Ukraina

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263 obiekty total found
Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
# 1316 Własność prywatna Dwa obszary w pobliżu 5123755800: 01: 003: 2070 512345800: 01: 003…
$25,000
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Działka w Avanhard, Ukraina
Działka
Avanhard, Ukraina
№ 3077. Oferujemy działki w dzielnicy Avangarda na bajpas na sprzedaż. Całkowita powierzchni…
$280,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
№ 3134. . . Oferujemy terminal do przeładunku magazynu na działce o powierzchni 1 Ga w p - n…
$800,000
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Działka w Odesa Raion, Ukraina
Działka
Odesa Raion, Ukraina
Jest sprzedawana na obszarze 3,4! Cel: Do budowy i eksploatacji budynków podstawowych, użytk…
$700,000
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Agencja
BPS Consulting
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Działka w Sanzhiika, Ukraina
Działka
Sanzhiika, Ukraina
20888. Sprzeda? dzia? ka budowlana w Sanzheice, Ovidiopolsky powiat. Wykres 120 akrów. Pierw…
$310,000
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Działka w Lisky, Ukraina
Działka
Lisky, Ukraina
19278 Sprzedam dzia? ka 2.12 ha w Fontance, na terenie ulicy Zabolotnogo, centrum handlowe R…
$445,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 530 m²
9899 Sprzedaż rezydencji w wersji klasycznej znajduje się 11 wieku. Wielka Fontanna. Dom jes…
$2,00M
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Działka w Ilichanka, Ukraina
Działka
Ilichanka, Ukraina
24955 Nieruchomość budowlana na sprzeda ¿w rejonie ulicy Paulistovskogo, przy wyj ¶ ciu z wi…
$100,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 98 m²
14681. Sprzedaż 2 hektarów ziemi w obszarze bulwaru francuskiego. Spółdzielnia zamknięta. St…
$155,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
1124. Plac fasady do budowy budynku mieszkalnego na ulicy Tolbukhin jest oferowany na sprzed…
$180,000
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Działka w Malodolynske, Ukraina
Działka
Malodolynske, Ukraina
Nr 1034. Sprzedam spisek w Little Valley. Obszar to 7 akrów. Komunikacja zamknięta. W pobliż…
$8,000
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Działka w Odesa Raion, Ukraina
Działka
Odesa Raion, Ukraina
Młodzież inwestycyjna: grunt dilanka dla kompleksu rekreacyjnego Bilya M. Yuzhne Zobacz dla…
$5,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Działka w Prylymanske, Ukraina
Działka
Prylymanske, Ukraina
№ 1048... Oferujemy na sprzeda? dzia? ka przed parkiem wodnym miasta. Prilimansky. Całkowita…
$14,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Nr 3549 Oferujemy na sprzeda? dzia? ka w R- n 7 St. B. Fontana. Całkowita powierzchnia 8,5 a…
$185,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Nr 2423 Oferujemy na sprzeda? dzia? ka na ulicy Tairova. Domek Kowalewskiego. Całkowita powi…
$1,35M
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
21302. Sprzeda? dzia? ka dla zabudowy mieszkaniowej na Heaven Hundred Avenue. 10 akrów. Jest…
$120,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 75 m²
26802 Sprzedam ziemię na Fontannie. Całkowita powierzchnia wynosi 3 akry. Komunikacja miejsk…
$70,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
Nr 1307. Oferujemy na sprzeda? dzia? ka w R- nie 10 st. Wielka Fontanna przy Bernardazzi Str…
$850,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
11738. Na sprzedaż działki 10 akrów w Arcadia, Resort Lane. Fasada z Resort Lane. Jest certy…
$360,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
29918. Sprzedaż działki na Tajrowie
$245,000
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Działka w Prilimanske, Ukraina
Działka
Prilimanske, Ukraina
Obszar ziemi Fasatar 2.4 ha (240- metr) na Okrągłej Drodze koło Sachmann. Długość faweli wyn…
$384,000
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Agencja
BPS Consulting
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Działka w Fontanka, Ukraina
Działka
Fontanka, Ukraina
№ 5520. . .Oferujemy do sprzedaży działkę z widokiem na morze w Fontance 3. Łączna powierzch…
$680,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
9852. Oferujemy na sprzedaż działkę na Alei Niebiańskiej Stulecia. Powierzchnia 54 m2 Prawy …
$270,000
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Działka w Nova Dolyna, Ukraina
Działka
Nova Dolyna, Ukraina
Powierzchnia 16 m²
25117. Sprzedam 7 akrów działki w New Valley. Fabuła jest odpowiednim kształtem. Jest elektr…
$8,500
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Działka w Sukhyi Lyman, Ukraina
Działka
Sukhyi Lyman, Ukraina
• Obszar lądowy Fasatan o powierzchni 1, 2 g (120 stawów) na Okrągłej Drodze w Libanie Połud…
$192,000
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Agencja
BPS Consulting
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Działka w Fontanka, Ukraina
Działka
Fontanka, Ukraina
Powierzchnia 1 700 m²
Nie. 5519. . .Oferujemy do sprzedaży działkę z widokiem na morze w Fontance. Łączna powierzc…
$680,000
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Działka w Myrne, Ukraina
Działka
Myrne, Ukraina
8554 grunty 1,7 ha za s. Spokojnie. Sprywatyzowany. Fasada na trasie Odessa-Reni 150 m. W o…
$45,000
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
10041. Sprzedajemy ziemię na ulicy. Domek Kowalewskiego. Całkowita powierzchnia wynosi 43 ak…
$1,22M
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
27828. Sprzedam ziemię na French Boulevard. Całkowita powierzchnia wynosi 25 akrów. Prawy pr…
$3,50M
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Działka w Odessa, Ukraina
Działka
Odessa, Ukraina
21031. Sprzedaż gruntów w centrum Slobodka. 21 akrów. Centrum Slobodki St. Korovitsky. Grunt…
$190,000
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