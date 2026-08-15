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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Odessa, Ukraina

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3 293 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 677 m²
TRYBUNAŁ ALET DLA mojego TRYBUNAŁU W RIVER 124A; 677 m ² do 124; WYKRYCIE W zamkniętych spó…
$1,20M
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Agencja
BPS Consulting
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 105 m²
Nr 1601 Oferujemy na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie w nowym domu z cegły w pobliżu Parku Zwy…
$200,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 141 m²
38407 Sprzedam mieszkanie w nowym małym budynku klasy premium na Zaslavsky w Windsor LCD. D…
$200,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 600 m²
8546. . . Oferujemy dom z 3 - x podłogą w r - nie 10 łyżek. Fontana. Całkowita powierzchnia …
$950,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
19025. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na Kotowskim. Łączna powierzchnia 36 m2 Mieszkanie jes…
$23,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 29 m²
22744. Na sprzedaż mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum miasta. Kompleks mies…
$37,140
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
16602 Sprzedam spisek z domem na Fontana Road. Prawy kształt. Pięciohektarowa działka. W pob…
$210,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 350 m²
25005 Sprzedam dom na Tolbukhin. Łączna powierzchnia 350 m2 Dwanaście pokoi, z dostępem do b…
$250,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 22 m²
28660 Sprzedam przytulne mieszkanie z jedną sypialnią na Stolbova. Powierzchnia 22 m2 Istnie…
$16,500
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
23142 Na sprzedaż mieszkanie z trzema sypialniami. Kotowski. Powierzchnia 42 m2 Przeprowadzo…
$30,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 60 m²
34925 Sprzedam mój dom 60 m2 z podwórkiem i zamkniętym obszarem na parking. Oddzielne wejści…
$35,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 26 m²
32162 Sprzedam mieszkanie z jedną sypialnią na ulicy Dachnaya w nowym domu. Położony na środ…
$41,600
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 87 m²
25498 Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Altair 3 kompleks mieszkalny z widokiem na morze. Sta…
$84,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
29609. Sprzedam luksusowy dwupiętrowy dom, nowoczesne budynki, na fontannie. Zakończono na 3…
$1,60M
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 59 m²
36609 Apartament jest oferowany na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym klasy biznesowej …
$51,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 101 m²
Nr 2706 Przestronne mieszkanie na sprzedaż na Fontana. Powierzchnia całkowita 101 m2 Stan mi…
$80,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
№ 3198 Oferujemy na sprzedaż elegancką wersję na Catherine Square. Położony na środku piętra…
$275,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
27260. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Golden Pillars. Łączna powierzchnia 31 m2 Przeprowad…
$31,500
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
21542 Sprzeda? dwupokojowego mieszkania na Peresypie. Łączna powierzchnia 40 m2 Osobne pokoj…
$35,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 55 m²
37814 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w 9 Pearls, francuski bulwar Ciepły i jasny apartament…
$97,900
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Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 13/24
Piękny apartament z trzema sypialniami w samym sercu Odessy na ulicy Pushkinskaya czeka na n…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 82 m²
35842. Sprzedam przestronne 3-pokojowe mieszkanie na linie. Powierzchnia 82 m2 Ostrożnie de…
$55,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
34609. Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w centrum miasta w Prochorovsky Quarter mieszkalny …
$41,500
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 664 m²
14554 Sprzedaż 2-piętrowego budynku przy Primorsky Boulevard. Budynek wykonany jest w stylu …
$4,50M
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
26796. Sprzedam mieszkanie z trzema sypialniami na Niebieskiej Sto. Położony na środkowym pi…
$60,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
35801. Na sprzeda? przytulny dwupokojowy apartament w rzece Szewczenko. Powierzchnia całkow…
$48,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 71 m²
22605 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w europejskim kompleksie mieszkalnym. Położony na środk…
$78,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/12
Piękne mieszkanie z trzema sypialniami w centrum. Mieszkanie jest dobrze zaplanowane. Marmur…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 130 m²
24973. Sprzedam przestronny apartament z remontem w murowany dom Bastma mieszkalny kompleks.…
$110,000
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Parametry nieruchomości w Odessa, Ukraina

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