Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Obwód odeski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

;
Odessa
3299
Lymanka
313
Czarnomorsk
10
Wełykodołynśke
8
Pokaż więcej
4 869 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 78 m²
W premium Atmosphere in the Cultural Lane miał sprzedać stylizowane mieszkanie z dwoma sypia…
$220,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 677 m²
TRYBUNAŁ ALET DLA mojego TRYBUNAŁU W RIVER 124A; 677 m ² do 124; WYKRYCIE W zamkniętych spó…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 227 m²
Dom w Odessie. Powierzchnia miasta, miasto Mizzkowska, Sowignon 1 w środku. Vol, Olga ma 10 …
$385,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 47 m²
37112 Sprzedam przestronne mieszkanie z jedną sypialnią w Consul LCD. Łączna powierzchnia 47…
$160,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
№ 1893... Oferujemy na sprzeda? przestronne mieszkanie o krok od pl. Catherine. Powierzchnia…
$165,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 m²
36889 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Pervomaisky, zaledwie 400 m…
$12,800
Zostaw prośbę
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
№ 1165.. Sprzedam 2 - x pi? tro dom w r - nie st. Dmitry Donsky. Powierzchnia 200 m2 Przestr…
$150,000
Zostaw prośbę
Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
12915 Sprzeda? 4 - x dom z dzia? k? w w akrach 5 w mie? cie Tsarskoye - 2. Całkowita powierz…
$310,000
Zostaw prośbę
Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 10 m²
№ 5054. . . Oferujemy na sprzedaż pokój na Moldavance na ulicy. I. Kutuzakiya. Łączna powier…
$7,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 32 m²
38455 Studio z remontem w kompleksie mieszkalnym Acropolis-, sekcja A jest oferowane na sprz…
$67,000
Zostaw prośbę
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 459 m²
26296 Sprzedam luksusową posiadłość na Tairovie. Powierzchnia całkowita wynosi 459 m2. Zgodn…
$680,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 116 m²
14003 Oferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym "Konsola" przy …
$100,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
37946 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w mieszkalnym kompleksie "Mikhailovsky miasto", Moldava…
$51,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 25 m²
34,062. Sprzedam osobny 1-pokojowy apartament z balkonem w wynajętym domu - Smart City kompl…
$21,500
Zostaw prośbę
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 180 m²
12326 Sprzedam 3 - x dom na Tairow. Trzypiętrowy dom z remontem. Dom znajduje się w zamknięt…
$310,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 24 m²
33273 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie z renowacją w kompleksie mieszkalnym Via Roma. Powierzc…
$44,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 20 m²
26507 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na N. Borovskiy Street. Przeprowadzono nowoczesne renow…
$18,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
31326 Sprzedam mieszkanie w nowym domu na Pedagogicznym. Powierzchnia 74 m2 Widok na miasto …
$115,000
Zostaw prośbę
Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 9 m²
36326. Na sprzedaż pokój z remontem i meblami w wspólnym mieszkaniu Oferujemy przytulny pok…
$8,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
35855 Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Rosenthal. Gazownia. Powierzchnia całk…
$43,000
Zostaw prośbę
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
30264. Sprzedam stylowy dom w poblizu morza w okolicy Dacha Kovalevsky. 10 minut od morza. Z…
$240,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 41 m²
12616 Apartament w dzielnicy mieszkalnej miasta Kodorr przy ulicy Krasnov. Naprawa od budown…
$69,706
Zostaw prośbę
Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 650 m²
16659. Trzypiętrowy dom w Sauvignon na działce 15 akrów o łącznej powierzchni 650 m kw. Dom …
$765,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
25247 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Derby Style House na drodze…
$39,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
17836 Oferuję na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na Piszonovskaya. Położony wewnątrz dziedzi…
$28,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
24836 Sprzedam mieszkanie z jedną sypialnią w Czarnomorce. Powierzchnia całkowita wynosi 43 …
$43,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 57 m²
36768. Na sprzeda? dwupokojowe mieszkanie w nowej kwaterze mieszkalnej Cadorr. 60 Pearl. Ład…
$122,800
Zostaw prośbę
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 412 m²
20192 Oferujemy na sprzeda? dom w pobli? u Nowego Rynku. Oddzielny trzypiętrowy budynek z po…
$450,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
26846 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w LCD Marine Symphony. Znajduje się na wygodnym piętrze…
$75,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Obwód odeski.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Obwód odeski, Ukraina

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się