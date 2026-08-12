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Mieszkania na sprzedaż w Ukraina

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3 768 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 78 m²
W premium Atmosphere in the Cultural Lane miał sprzedać stylizowane mieszkanie z dwoma sypia…
$220,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 47 m²
37112 Sprzedam przestronne mieszkanie z jedną sypialnią w Consul LCD. Łączna powierzchnia 47…
$160,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
№ 1893... Oferujemy na sprzeda? przestronne mieszkanie o krok od pl. Catherine. Powierzchnia…
$165,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 m²
36889 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Pervomaisky, zaledwie 400 m…
$12,800
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Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 10 m²
№ 5054. . . Oferujemy na sprzedaż pokój na Moldavance na ulicy. I. Kutuzakiya. Łączna powier…
$7,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 32 m²
38455 Studio z remontem w kompleksie mieszkalnym Acropolis-, sekcja A jest oferowane na sprz…
$67,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 116 m²
14003 Oferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym "Konsola" przy …
$100,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
37946 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w mieszkalnym kompleksie "Mikhailovsky miasto", Moldava…
$51,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 25 m²
34,062. Sprzedam osobny 1-pokojowy apartament z balkonem w wynajętym domu - Smart City kompl…
$21,500
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 24 m²
33273 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie z renowacją w kompleksie mieszkalnym Via Roma. Powierzc…
$44,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 20 m²
26507 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na N. Borovskiy Street. Przeprowadzono nowoczesne renow…
$18,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
31326 Sprzedam mieszkanie w nowym domu na Pedagogicznym. Powierzchnia 74 m2 Widok na miasto …
$115,000
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Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 9 m²
36326. Na sprzedaż pokój z remontem i meblami w wspólnym mieszkaniu Oferujemy przytulny pok…
$8,000
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
35855 Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Rosenthal. Gazownia. Powierzchnia całk…
$43,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 41 m²
12616 Apartament w dzielnicy mieszkalnej miasta Kodorr przy ulicy Krasnov. Naprawa od budown…
$69,706
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
25247 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Derby Style House na drodze…
$39,500
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
17836 Oferuję na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na Piszonovskaya. Położony wewnątrz dziedzi…
$28,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
24836 Sprzedam mieszkanie z jedną sypialnią w Czarnomorce. Powierzchnia całkowita wynosi 43 …
$43,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 57 m²
36768. Na sprzeda? dwupokojowe mieszkanie w nowej kwaterze mieszkalnej Cadorr. 60 Pearl. Ład…
$122,800
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
26846 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w LCD Marine Symphony. Znajduje się na wygodnym piętrze…
$75,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
32235 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie w nowym wynajętym domu na Sechenov / Novoselsky, pię…
$48,200
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Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 19 m²
№ 4413.. Pokój na sprzeda? w 3 - pokojowe mieszkanie na ulicy. Staroportofrankovskaya. Powie…
$17,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 37 m²
34085 Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie w Stalinka w centrum miasta. Łączna powierzchnia 37 …
$29,900
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 76 m²
34147 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na fontannie, niedaleko Victory Park. Powierzchnia całk…
$97,000
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Mieszkanie w Aleksandrówka, Ukraina
Mieszkanie
Aleksandrówka, Ukraina
Powierzchnia 31 m²
26666 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w pobliżu wioski Kotowski. Łączna powierzchnia 31 m2 Ży…
$19,999
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 59 m²
8400 Oferujemy na sprzeda? 2 - pokojowe mieszkanie w nowym budynku mieszkalnym na Tairow. Po…
$65,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 17 m²
36042 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Moldavanka, Bogdan Khmelnitsky Street. Powierzchnia c…
$17,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 62 m²
32630 Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na ulicy Akademik Korolev. Powierzchnia całkowita wynos…
$52,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 39 m²
10424... na sprzedaż na ulicy. Catherine. Powierzchnia całkowita 39 m2 Warunek pozwala na wy…
$25,000
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Typy nieruchomości w Ukraina.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ukraina

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z Taras
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