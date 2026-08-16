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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lymanka, Ukraina

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312 obiektów total found
Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 233 m²
28666 Sprzedam trzypiętrowy dom w Tsarskoye Selo. Łączna powierzchnia 233 m2 Stan pasuje do …
$165,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 680 m²
Super nowoczesna willa z widokiem na morze, Odessa. Sauvignon-1 jest unikalny kompleks miesz…
$770,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 133 m²
9464 Oferuję na sprzedaż dom o wysokiej jakości konstrukcji - w Chervon Khutor. Przestronny …
$63,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 48 m²
32407. W prestiżowym miasteczku Sauvignon dom jest na sprzedaż. Nad morzem. Łączna powierzch…
$42,700
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 262 m²
37882 ekskluzywny dwupiętrowy dom 262 m2 w Tsarskoye Selo, obszar 411 bateria Prestiżowa lo…
$254,900
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 186 m²
№ 3891. . . Sprzedaż domu w Sauvignon za. Truskawka. Łączna powierzchnia 176 mkw. Prace na …
$255,000
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TekceTekce
Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 495 m²
№ 5528 Oferuję przestronny dom z 2 x piętrami w Carskim Siole na sprzedaż. Hotel jest w odpo…
$240,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
7676 Oferowane na sprzedaż w Sauvignon - 1. 2 - x kamienica piętra, narożnik. Powierzchnia 1…
$130,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 800 m²
12914 Sprzedam duży dom z działką o powierzchni 13 akrów w Sauvignon. Idealny do handlu, p…
$500,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
8945 Sprzedam dom w Sauvignon, 2 pi? tra, ca? kowicie 160 m, 3 sypialnie, salon jest jasny i…
$175,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 400 m²
15898 Sprzedaż 3-piętrowego domu prywatnego z projektem artystycznym chronionym prawem autor…
$799,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
21948. Sprzedam luksusowy dwupiętrowy dom w Sauvignon na Turquoise Street. Powierzchnia 300 …
$980,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
37300. Sprzedam dwupiętrowy dom w Sauvignon. Łączna powierzchnia 46 m2 Planowane na 2 pokoje…
$42,700
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 280 m²
12410 Na sprzedaż jest dom 20 metrów od plaży ze wspaniałym widokiem na morze. Przeprowadzon…
$680,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
10657. Oferujemy na sprzeda? 2 - x pi? tro dom w domku wsi Lustdorf. Powierzchnia 46 m2 Zapr…
$36,800
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 109 m²
33933. Sprzedam apartamenty, 2 pokoje, w domku nad morzem w Sauvignon, Odessa. Przestronny …
$141,700
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 415 m²
№ 1068. . . Na sprzedaż 4 - x dom na podłodze na ulicy. Tairovskaya. Łączna powierzchnia 415…
$390,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
Nowy dom w Masywie Mieszkaniowej "Daiberg" dzielnicy Cherovny Khutor Dom został zbudowany z…
$550,000
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 75 m²
35172. Nowy dom na sprzedaż w Chervon Khutor. Powierzchnia całkowita wynosi 75 m2. Dom w no…
$45,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 238 m²
31738 Sprzedam dom za koszt budowy w 2023 roku pod czystym wykończeniem, o łącznej powierzch…
$280,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 55 m²
30382. Sprzedam dom w Limance. Ramy monolityczne. Łączna powierzchnia 55 m2 1 piętro: kuchni…
$25,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 105 m²
31766 Na sprzedaż nowoczesny dom o łącznej powierzchni 105 m2. b. Dom jest oferowany w stani…
$68,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
32008. Sprzedam dom nad morzem. Pierwsza linia do morza. Planowane: 1 piętro - 2 sypialnie, …
$60,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
35030. Jednopiętrowy dom z remontami na ulicy Garmannaya jest na sprzedaż. Przestronne stud…
$89,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
25795. Sprzedam dwupiętrowy dom w Dyberg. Powierzchnia 270 m2 1 piętro: nauka, salon, kuchni…
$175,000
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 77 m²
33088. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie. Powierzchnia 77 m2 Zakończono na dwóch poziomach. Dru…
$32,000
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 84 m²
35940. Sprzedam przestronne mieszkanie o powierzchni 84 m2 w domu z cegły na Central Street.…
$70,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 476 m²
36842. Sprzedam mały domek w Odessie, Chervony Khoutor. Budynek posiada 21 studio-typu apart…
$250,000
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 49 m²
9620... Na sprzedaż mieszkanie w nowym domu w Tsarskoye Selo. Powierzchnia ogółem 49 m2 Mies…
$26,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 125 m²
34913. Sprzedam dom w Dyberg. Powierzchnia 96 m2 + poddasze 45 m2 Darmowy plan. Status od bu…
$90,000
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