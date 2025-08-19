  1. Realting.com
ISIA

Ukraina, Kijow
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська
Strona internetowa
isiainvest.com/ua
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Zurich)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Agencje w pobliżu
Агентство недвижимости Лазурный берег
Ukraina, Republika Autonomiczna Krymu
Nieruchomości komercyjne 3
Zapraszamy do korzystania z naszych usług jako sprzedawca lub nabywca i gwarantuje Państwu najbardziej niezawodne, szybkie i rentowne transakcje z nieruchomości na południowym wybrzeżu Krymu.Jeśli musisz przeprowadzić operacje, które są związane z wyborem i nabyciem nieruchomości, pomożemy C…
Kyiv.Estate
Ukraina, Wasilków
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 16
Agencja nieruchomości KijówKijów. Nieruchomości Agencja nieruchomości w Kijowie oferuje najbardziej profesjonalne usługi w poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości. Nasz zespół pomaga w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Kijowie.Mamy pełną bazę danych ze…
ПаркИнвестКиев
Ukraina, Kijow
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 7 Nieruchomości komercyjne 4
Jest to firma założona w oparciu o partnerstwo z ludźmi kongenialni gotowi połączyć się w kierunku ich celów i nowych wyników. Misja firmy: zamykamy wszystkie sprawy klientów związane z nieruchomościami pod klucz. Pragniemy, aby nasi klienci spędzili więcej czasu ze swoimi bliskimi, ulubiony…
Александр-Н Агентство Недвижимости с 1994 года
Ukraina, Odessa
Rok założenia firmy 1996
Alexander-N has been maintaining a leading position in the Odessa real estate market for 25 years thank to its expertise in finding an individual approach and innovative solutions. In 2011, the company progressed to a new stage in achieving its goals. The main objective turned to polish the…
FAKTOR
Ukraina, Odessa
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 6573 Nieruchomości komercyjne 975 Wynajem długoterminowy 277 Działki 87
Agencja Nieruchomości "FACTOR" jest nowoczesną, dobrze rozwijającą się firmą na rynku nieruchomości.W czasie jego istnienia nasza firma stała się wiarygodną, obiecującą i aktywnie rozwijającą się agencją. Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, świadczących u…
