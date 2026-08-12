Biznes na sprzedaż na sprzedaż w Ukraina

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Biznes na sprzedaż w Ukraina

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3 obiekty total found
Sprzedaż praw majątkowych do pojedynczego kompleksu – obiekt w obwodzie roweńskim w Rejon rówieński, Ukraina
Sprzedaż praw majątkowych do pojedynczego kompleksu – obiekt w obwodzie roweńskim
Rejon rówieński, Ukraina
Powierzchnia 751 900 m²
Kompleks składa się z dwóch złóż: Pierwsze — 32 ha Drugie (po drugiej stron…
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Agencja
BPS Consulting
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Gotowy biznes 14 500 m² w Niemirów, Ukraina
Gotowy biznes 14 500 m²
Niemirów, Ukraina
Powierzchnia 14 500 m²
Cena na zgłoszenie
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Gotowy biznes 6 929 m² w Biała Cerkiew, Ukraina
Gotowy biznes 6 929 m²
Biała Cerkiew, Ukraina
Powierzchnia 6 929 m²
1. Kompleks przetwórstwa mięsaNa terytorium integralnego kompleksu nieruchomości są:kompleks…
$5,00M
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