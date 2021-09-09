Nieruchomości komercyjne LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

LELELEKA przez Odesa jest premium medyczny zakład inwestycyjny w centrum Odessy: pierwszy prywatny macierzyński pensjonat na południu Ukrainy, łączący światowej klasy medycynę i infrastrukturę. Projekt jest tworzony jako składnik aktywów o napędzie usługowym, w którym wartość kluczowa jest tworzona nie przez metry kwadratowe, ale przez jakość operatora, standardy usług i przewidywaną logikę popytu.

Obiekt położony jest w centrum geograficznym Odessy, w dzielnicy ITown, zaledwie 7 minut od Opera House. Adres: Odessa, Primorsky district, St. Sofievskaya jest miejscem o wysokiej dostępności transportu i premium środowiska miejskiego.

Budynek ma 11 pięter i łącznej powierzchni 6,634 m2. Funkcjonalnie projekt obejmuje: szpital macierzyński (3,680 m2), oddział rehabilitacyjny (356 m2), pensjonat macierzyński (1,037 m2) oraz teren rekreacyjny z ogrodem zimowym i basenem (478 m2). Planowana zdolność operacyjna wynosi do 300 urodzeń miesięcznie.

Partnerem medycznym projektu jest Leleka MC, pierwsza instytucja szpitalna na Ukrainie z akredytacją JCI oraz nagrodą Gold Seal of Approbation ® otrzymaną 21 grudnia 2019 roku. Skala operacyjna partnera jest potwierdzona wskaźnikami: 12,586 urodzeń i 12,831 narodzin pod nadzorem.

Partnerem inwestycyjnym / rozwojowym jest GRUPA SPATIUM z deklarowanym doświadczeniem ponad 20 lat i praktyką realizacji projektów nawet w okresie wojny (wskazuje się 12 kompleksów zleconych w czasie wojny). Projekt przewiduje 18 miesięcy realizacji - od 15.10.2025 do 01.03.2027. Dzielnica jest urządzona jako dzierżawa na 49 lat do 2067 roku, właściciel jest wspólnotą terytorialną.

LELELEKA przez Odesa jest aktywami dla inwestora poszukującego nieruchomości o wysokiej jakości z silnym operatorem, przejrzystą strukturą produktu i długoterminowym horyzontem rozwoju, w którym połączenie usług o standardzie medycznym i pięciogwiazdkowym stanowi przewagę konkurencyjną i zrównoważony popyt.

Architektura, technologia i odpowiedzialność za normy

Projekt realizowany jest przy użyciu nowoczesnych technologii budowlanych i zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Podejście to zapewnia trwałość projektów, funkcjonalność systemów inżynieryjnych oraz wyjątkowy poziom komfortu dla pacjentów, odwiedzających i personelu.

Rozwiązania konstrukcyjne i sprzęt inżynieryjny

Technologie budowlane i budownictwo

Rodzaj budowy: technologia monolithic- frame z wysoce wydajną izolacją ścian zewnętrznych.

Zalety: wolny układ, zwiększona odporność sejsmiczna, długi okres eksploatacji.

Pokrywa: monolityczny żelbet o grubości 200- 250 mm - zapewnia wytrzymałość, sztywność konstrukcji i wysoki poziom izolacji akustycznej.

Wysokość sufitu (czysta): 1 piętro - 3200 mm Drugie piętro - 2840 mm 3-11 pięter - 3000 mm



Przezroczyste struktury

Windows: okna panoramiczne różnych formatów, optymalnie dobrane dla funkcjonalności każdego typu pokoju.

Pakiety szklane: nowoczesne, trójkomorowe szkła PVC z energooszczędnym szkłem, zapewniające wysoki poziom izolacji cieplnej i akustycznej oraz zmniejszające koszty eksploatacji.

Systemy inżynieryjne i urządzenia windowe

Windy: 5 nowoczesnych wind pasażerskich, w tym jedna winda pasażerska. Wyposażenie międzynarodowych marek zapewnia płynną jazdę, brak hałasu, zwiększone bezpieczeństwo i optymalne koszty utrzymania.

Wentylacja: wysoce wydajny system zasilania i odprowadzania spalin, który obsługuje regulowane parametry mikroklimatu i czystości powietrza dla wszystkich typów stref (sal operacyjnych, pomieszczeń, biur).

DIE I DEZYGN

Strefy publiczne

Lobby, lobby i miejsca oczekiwania wykonywane są w nowoczesnym stylu premium przy użyciu naturalnych i odpornych na zużycie materiałów:

Podłoga: porcelana wielkoformatowa, polerowany granit.

Ściany: dekoracyjny tynk, panele z naturalnego drewna lub wysokiej jakości imitacje, akcent kamienne powierzchnie.

Sufity: systemy napięcia lub zawieszenia z wbudowanym oświetleniem energooszczędnym.

Szczegóły: matowa stal nierdzewna, szkło, wysokiej jakości meble - atmosfera estetyki, czystości i komfortu.

Usługi medyczne

Wykończenie i wyposażenie są wykonywane zgodnie z wymogami DBN B.2.2-10: 2022 "Położyć oharoni zdrowe" i inne obowiązujące normy.

Materiały: certyfikowane, bezpieczne, odporne na regularne mycie i dezynfekcję na mokro.

Powierzchnie: gładkie, nieporowate, bez pęknięć i wad - zminimalizować ryzyko grzyba / pleśni i utrzymać sterylne warunki.

Funkcjonalne rozmieszczenie: wyraźne oddzielenie od czystych i brudnych stref, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i poprawić wydajność procesu.

Bezpieczeństwo i dostępność

Bezpieczeństwo pożarowe

Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami państwowymi. Oferujemy nowoczesne rozwiązania: bezpieczne drogi ewakuacji, materiały ognioodporne i systemy ochrony przeciwpożarowej.

Integracyjność i dostępność

Zgodnie z DBN V.2.2-40: 2018 "Integralność Budivel i Sporud", budynek jest dostosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób niepełnosprawnych: