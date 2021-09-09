  1. Realting.com
  Ukraina
  Odessa
  Nieruchomości komercyjne LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

Nieruchomości komercyjne LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

Odessa, Ukraina
od
$50,000
VAT
BTC
0.5947400
ETH
31.1728686
USDT
49 434.2252915
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
ID: 33317
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Ukraina
  • Region / Państwo
    Obwód odeski
  • Okolica
    Odesa Raion
  • Miasto
    Odessa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    12

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Русский Русский

LELELEKA przez Odesa jest premium medyczny zakład inwestycyjny w centrum Odessy: pierwszy prywatny macierzyński pensjonat na południu Ukrainy, łączący światowej klasy medycynę i infrastrukturę. Projekt jest tworzony jako składnik aktywów o napędzie usługowym, w którym wartość kluczowa jest tworzona nie przez metry kwadratowe, ale przez jakość operatora, standardy usług i przewidywaną logikę popytu.

Obiekt położony jest w centrum geograficznym Odessy, w dzielnicy ITown, zaledwie 7 minut od Opera House. Adres: Odessa, Primorsky district, St. Sofievskaya jest miejscem o wysokiej dostępności transportu i premium środowiska miejskiego.

Budynek ma 11 pięter i łącznej powierzchni 6,634 m2. Funkcjonalnie projekt obejmuje: szpital macierzyński (3,680 m2), oddział rehabilitacyjny (356 m2), pensjonat macierzyński (1,037 m2) oraz teren rekreacyjny z ogrodem zimowym i basenem (478 m2). Planowana zdolność operacyjna wynosi do 300 urodzeń miesięcznie.

Partnerem medycznym projektu jest Leleka MC, pierwsza instytucja szpitalna na Ukrainie z akredytacją JCI oraz nagrodą Gold Seal of Approbation ® otrzymaną 21 grudnia 2019 roku. Skala operacyjna partnera jest potwierdzona wskaźnikami: 12,586 urodzeń i 12,831 narodzin pod nadzorem.

Partnerem inwestycyjnym / rozwojowym jest GRUPA SPATIUM z deklarowanym doświadczeniem ponad 20 lat i praktyką realizacji projektów nawet w okresie wojny (wskazuje się 12 kompleksów zleconych w czasie wojny). Projekt przewiduje 18 miesięcy realizacji - od 15.10.2025 do 01.03.2027. Dzielnica jest urządzona jako dzierżawa na 49 lat do 2067 roku, właściciel jest wspólnotą terytorialną.

LELELEKA przez Odesa jest aktywami dla inwestora poszukującego nieruchomości o wysokiej jakości z silnym operatorem, przejrzystą strukturą produktu i długoterminowym horyzontem rozwoju, w którym połączenie usług o standardzie medycznym i pięciogwiazdkowym stanowi przewagę konkurencyjną i zrównoważony popyt.

Architektura, technologia i odpowiedzialność za normy

Projekt realizowany jest przy użyciu nowoczesnych technologii budowlanych i zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Podejście to zapewnia trwałość projektów, funkcjonalność systemów inżynieryjnych oraz wyjątkowy poziom komfortu dla pacjentów, odwiedzających i personelu.

Rozwiązania konstrukcyjne i sprzęt inżynieryjny

Technologie budowlane i budownictwo

  • Rodzaj budowy: technologia monolithic- frame z wysoce wydajną izolacją ścian zewnętrznych.
    Zalety: wolny układ, zwiększona odporność sejsmiczna, długi okres eksploatacji.

  • Pokrywa: monolityczny żelbet o grubości 200- 250 mm - zapewnia wytrzymałość, sztywność konstrukcji i wysoki poziom izolacji akustycznej.

  • Wysokość sufitu (czysta):

    • 1 piętro - 3200 mm

    • Drugie piętro - 2840 mm

    • 3-11 pięter - 3000 mm

Przezroczyste struktury

  • Windows: okna panoramiczne różnych formatów, optymalnie dobrane dla funkcjonalności każdego typu pokoju.

  • Pakiety szklane: nowoczesne, trójkomorowe szkła PVC z energooszczędnym szkłem, zapewniające wysoki poziom izolacji cieplnej i akustycznej oraz zmniejszające koszty eksploatacji.

Systemy inżynieryjne i urządzenia windowe

  • Windy: 5 nowoczesnych wind pasażerskich, w tym jedna winda pasażerska. Wyposażenie międzynarodowych marek zapewnia płynną jazdę, brak hałasu, zwiększone bezpieczeństwo i optymalne koszty utrzymania.

  • Wentylacja: wysoce wydajny system zasilania i odprowadzania spalin, który obsługuje regulowane parametry mikroklimatu i czystości powietrza dla wszystkich typów stref (sal operacyjnych, pomieszczeń, biur).

DIE I DEZYGN

Strefy publiczne

Lobby, lobby i miejsca oczekiwania wykonywane są w nowoczesnym stylu premium przy użyciu naturalnych i odpornych na zużycie materiałów:

  • Podłoga: porcelana wielkoformatowa, polerowany granit.

  • Ściany: dekoracyjny tynk, panele z naturalnego drewna lub wysokiej jakości imitacje, akcent kamienne powierzchnie.

  • Sufity: systemy napięcia lub zawieszenia z wbudowanym oświetleniem energooszczędnym.

  • Szczegóły: matowa stal nierdzewna, szkło, wysokiej jakości meble - atmosfera estetyki, czystości i komfortu.

Usługi medyczne

Wykończenie i wyposażenie są wykonywane zgodnie z wymogami DBN B.2.2-10: 2022 "Położyć oharoni zdrowe" i inne obowiązujące normy.

  • Materiały: certyfikowane, bezpieczne, odporne na regularne mycie i dezynfekcję na mokro.

  • Powierzchnie: gładkie, nieporowate, bez pęknięć i wad - zminimalizować ryzyko grzyba / pleśni i utrzymać sterylne warunki.

  • Funkcjonalne rozmieszczenie: wyraźne oddzielenie od czystych i brudnych stref, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i poprawić wydajność procesu.

Bezpieczeństwo i dostępność

Bezpieczeństwo pożarowe

Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami państwowymi. Oferujemy nowoczesne rozwiązania: bezpieczne drogi ewakuacji, materiały ognioodporne i systemy ochrony przeciwpożarowej.

Integracyjność i dostępność

Zgodnie z DBN V.2.2-40: 2018 "Integralność Budivel i Sporud", budynek jest dostosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób niepełnosprawnych:

  • Rampy i przystosowane windy

  • drzwi i korytarze

  • dostępne urządzenia sanitarne i higieniczne

Lokalizacja na mapie

Odessa, Ukraina
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Odessa, Ukraina
od
$50,000
VAT
