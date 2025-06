Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya

Tosmur to rozwinięty obszar w odległości krótkiego spaceru od czystej piaszczystej plaży z rozwiniętą infrastrukturą, która będzie idealną lokalizacją zarówno dla młodych rodzin, jak i osób starszych. Nowoczesna infrastruktura kompleksu i planowanie mieszkań, przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, stworzą najbardziej komfortowe warunki dla przyszłych mieszkańców. Kompleks ten zapewnia wszelkiego rodzaju rozrywkę rodzinom z dziećmi i młodzieżą, dzięki czemu o każdej porze roku możesz prowadzić aktywne i pełne wydarzeń życie. Ważnym aspektem komfortowego życia jest obecność przedszkolnych i szkolnych instytucji edukacyjnych, sklepów, barów, restauracji i przystanków transportu publicznego. W pobliżu kompleksu mieszkalnego znajdują się sklepy spożywcze, aw odległości spaceru znajduje się klinika, całodobowe apteki i supermarkety - wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia. Niedaleko kompleksu mieszkalnego płynie malownicza rzeka Dim, gdzie opcje wypoczynku rodzinnego są pełne różnorodności. Apartament 1 + 1 znajduje się na 3 piętrze i ma powierzchnię 70 m2, odległość do morza wynosi tylko 600 metrów. Balkon wychodzi na dziedziniec, wschodnią fasadę. Dużą zaletą tego kompleksu jest to, że znajduje się on w centrum otwartego obszaru Tosmur. basen fitness sauna stół tenisowy plac koszykówki miejsce do grillowania z altanami zamknięty dziedziniec winda konsjerż Nadaje się do uzyskania zezwolenia na pobyt.