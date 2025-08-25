  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.

Mahmutlar, Turcja
od
$134,110
BTC
1.5952110
ETH
83.6118307
USDT
132 592.4197559
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
Zostawić wniosek
ID: 32642
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1122
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane mieszkanie dwupokojowe w kompleksie Guzel 2000.

Mieszkania na sprzedaż:

  • Apartament dwupokojowy (2+1), 115 m². Cena: 116 000 EUR
  • Apartament dwupokojowy (2+1), 100 m². Cena: 136 000 EUR

Kompleks składa się z jednego, 12-piętrowego budynku o powierzchni 3713 m², z bogatym wyposażeniem zewnętrznym i wewnętrznym, zapewniającym komfortowy pobyt.

Cały apartament wyposażony jest w nowe meble firm Albimo i DuccaHome, a materace na łóżkach przykryte są folią, na której nigdy nie spano. W sypialniach znajdują się nowe zasłony, narzuty i poduszki w pasującym wzornictwie. Wszystkie urządzenia AGD są nowe i wykończone w eleganckim szarym kolorze.

Kompleks położony jest 650 metrów od morza, 150 metrów od cotygodniowego targu rolnego, 100 metrów od ulicy Atatürka i 400 metrów od centralnej ulicy Barbaros. Znajdują się tam liczne udogodnienia, takie jak banki, centrum handlowe, restauracje, kawiarnie i wiele innych.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Baseny dla dzieci
  • Podgrzewany basen kryty
  • Altany zewnętrzne i strefa relaksu
  • Mini wodospad
  • Bar witaminowy
  • Sala fitness na świeżym powietrzu
  • Kort szachowy
  • Sauna
  • Łaźnia parowa
  • Garaż solny
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Sala telewizyjna
  • Siłownia
  • Salon ze stołem bilardowym i stołem do tenisa stołowego
  • Ścieżka rowerowa i biegowa
  • Ogród krajobrazowy
  • 3 wyciągi narciarskie
  • Agregat prądotwórczy
  • Całodobowy monitoring
  • Konsjerż
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$308,790
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Basiskele, Turcja
od
$251,615
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Best Home 35 Aria complex.
Alanya, Turcja
od
$159,177
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Residence
Alanya, Turcja
od
$177,677
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$529,860
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.
Mahmutlar, Turcja
od
$134,110
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turcja
od
$1,04M
Projekt obejmuje 8 obiektów: 4 domy jednoosobowe i 4 oddzielne wille. Na wspólnych obszarach znajdują się 3 odkryte baseny, 2 łaźnie tureckie i 2 sauny, sala fitness. Ponadto, terytorium posiada całodobową ochronę i parking na zewnątrz.Wyposażenie i wyposażenie w domu 2 duże lodówkiminibar2 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turcja
od
$460,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Sprawdź u naszych specjalistów dostępność i ceny mieszkań.Kompleks znajduje się w mikrodzielnicy ELITE Gokturk, która należy do dzielnicy Eyup.Projekt ten jest jednym z najbardziej wybitnych przykładów kreatywności i architektonicznego podejścia. Staniesz się nie tylko właścicielem rezydencj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$812,783
Nadaje się do obywatelstwa i zezwolenia na pobyt.Ten przytulny kompleks rodzinny obejmuje mieszkania i dwuosobowe z 2- 6 sypialniami, ogrodem i tarasami. Wewnątrz budynku znajduje się basen, sauna, hammam, siłownia.Położony w ekologicznie czystym obszarze obok Camlica Hill, gdzie można podzi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje