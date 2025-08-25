Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Guzel 2000.

Umeblowane mieszkanie dwupokojowe w kompleksie Guzel 2000.

Mieszkania na sprzedaż:

Apartament dwupokojowy (2+1), 115 m². Cena: 116 000 EUR

Apartament dwupokojowy (2+1), 100 m². Cena: 136 000 EUR

Kompleks składa się z jednego, 12-piętrowego budynku o powierzchni 3713 m², z bogatym wyposażeniem zewnętrznym i wewnętrznym, zapewniającym komfortowy pobyt.

Cały apartament wyposażony jest w nowe meble firm Albimo i DuccaHome, a materace na łóżkach przykryte są folią, na której nigdy nie spano. W sypialniach znajdują się nowe zasłony, narzuty i poduszki w pasującym wzornictwie. Wszystkie urządzenia AGD są nowe i wykończone w eleganckim szarym kolorze.

Kompleks położony jest 650 metrów od morza, 150 metrów od cotygodniowego targu rolnego, 100 metrów od ulicy Atatürka i 400 metrów od centralnej ulicy Barbaros. Znajdują się tam liczne udogodnienia, takie jak banki, centrum handlowe, restauracje, kawiarnie i wiele innych.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Baseny dla dzieci

Podgrzewany basen kryty

Altany zewnętrzne i strefa relaksu

Mini wodospad

Bar witaminowy

Sala fitness na świeżym powietrzu

Kort szachowy

Sauna

Łaźnia parowa

Garaż solny

Pokój zabaw dla dzieci

Sala telewizyjna

Siłownia

Salon ze stołem bilardowym i stołem do tenisa stołowego

Ścieżka rowerowa i biegowa

Ogród krajobrazowy

3 wyciągi narciarskie

Agregat prądotwórczy

Całodobowy monitoring

Konsjerż

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.