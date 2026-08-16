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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Mugla, Turcja

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4 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,420
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Penthouse 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartament z Unikalnym Widokiem i Tarasem, Zlokalizowany Blisko Plaży w Bodrum Turgutreis Ap…
$500,868
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Penthouse 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

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