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Penthouse w górach na Sprzedaż w Mugla, Turcja

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2 obiekty total found
Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
INEST HOMES
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$331,138
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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