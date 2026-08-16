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Domy w górach na sprzedaż w Mugla, Turcja

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72
Milas
48
Marmaris
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49 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Dom 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Dom 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa Typu Yalı z Prywatnym Molo w Fethiye na Wyspie Knight Ta willa położona nad…
$2,55M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Muğla Milas Wolnostojące wille zlokalizow…
$360,902
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Wolnostojące Pokryte Kamieniem w Spokojnej Okolicy w Bodrum Kadıkalesi Domy wolnostoją…
$565,645
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$670,908
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/3
Umeblowane i Dobrze Wyposażone Wille w Fethiye Ölüdeniz Fethiye jest miastem wysoko cenionym…
$805,074
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Ölüdeniz, Fethiye Willa znajduje się w Hi…
$544,824
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
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Dom 8 pokojów w Fethiye, Turcja
Dom 8 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycyjny Dom Wiejski w Sercu Natury w Kayaköy, Fethiye Kayaköy to spokojna dzielnica mie…
$2,61M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Przestronnym Ogrodem i Technologią Smart Home w Fethiye Fethiye od wiek…
$1,34M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Wolnostojące Wille z 4 Sypialniami Zlokalizowane w Pobliżu Udogodnień w Fethiye Akarca Te ur…
$1,08M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Przestronnymi Działkami i Prywatnymi Basenami w Spokojnym Gümüşlük, Bodrum Położone …
$901,099
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Bungalow 4 pokoi w Seydikemer, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronne Wille z 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Muğla Seydikemer to dzielnica mias…
$359,746
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 500 m od Plaży w Fethiye Çalış Apartamenty znajduj…
$377,097
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Strzeżonym Kompleksie w Fethiye Kızılbe…
$512,645
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye to j…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z 4 Sypialniami Blisko Plaży w Fethiye Fethiye to jedna z najpopularniejszyc…
$1,09M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Życie nad wodą to marzenie, które może stać się rzeczywistością.W centrum Fethiye, zaledwie …
$550,000
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowa Willa z 3 Sypialniami i Widokiem na Naturę w Yeşilüzümlü, Fethiye Willa znajduj…
$314,633
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$801,619
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 700 m od Morza w Fethiye Fethiye to prestiżowy nadmor…
$349,335
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Kamienne Wille w Kayaköy w Fethiye z Dziedzictwem Historycznym Kayaköy to spokojna osada w d…
$1,33M
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Widokiem na Morze w Fethiye Ölüdeniz Fethiye to popularne mia…
$1,76M
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Typy nieruchomości w Mugla.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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